竊取三星機密 中國京東方遭重判15年禁入美國市場

京東方竊密案，三星獲得歷史性勝利。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國朝鮮日報報導，美國國際貿易委員會（ITC）針對三星顯示器（Samsung Display）指控中國京東方（BOE）竊取「有機發光二極體」（OLED）商業機密案，獲得前所未有的「歷史性勝利」，判決形同禁止京東方未來14年8個月無法進入美國市場，其產品恐被排除在新推出的iPhone系列與Meta智慧眼鏡等產品之外。

報導說，ITC上月11日初步判決，京東方與其7家子公司盜用三星的商業機密，違反美國「關稅法」337條款。2023年10月，三星顯示器向ITC提告京東方，指控其未經授權竊取OLED有關商業機密。

請繼續往下閱讀...

美國ITC認定，京東方透過侵犯商業機密、挖走員工等方式非法獲取機密資訊，因此祭出重罰，制裁措施的核心是「長期封鎖其產品進入美國市場」。根據初步判決，ITC首先對京東方發出為期14年8個月的「限制性進口禁令」。業界認為，此舉形同將京東方逐出美國市場。

報導指出，ITC也阻止京東方中國總部與美國在地法人在美國境內進行市場行銷、廣告與銷售活動，此舉不僅是單純的限制進口，也全面封鎖京東方在美國的銷售活動。業界表示，「這是前所未有的嚴重制裁判決，意謂將立即封鎖源頭進口」。

儘管最終判決預計11月出爐，但業界專家認為，由於該初步判決是在ITC對不公平貿易行為進行調查後發布的，因此最終判決變動的可能性微乎其微。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法