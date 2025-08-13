川普關稅重擊！中國製造業陷危機 「砍班、減薪」恐加深通縮

美國川普政府祭出的高額關稅，將中國製造業推向生死邊緣。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府的高額關稅，雖然替華府進帳不少，卻將中國製造業推向生死邊緣。外媒報導，美國對中國商品加徵30%對等關稅後，又疊加之前的關稅，重挫製造業，中國境內工廠被迫大幅砍班、減薪，甚至祭出無薪假等措施，以降低營運成本，有分析指出，中國就業不振可能加深通縮壓力，進而威脅經濟成長。

《路透》報導，中國一家廚櫃工廠老闆柴先生（Mike Chai）計畫將工資成本削減約3成，以在激烈的國內競爭中生存下來。許多中國同行已停止向美國出口，因為美方大幅加徵關稅，轉而搶攻他長期經營的澳洲客戶。自疫情以來，柴先生已將員工人數砍半至100人，幾乎無法再裁員。他改為減班、要求員工放無薪假，這種做法在中國愈來愈普遍，成為這全球第二大經濟體中隱形的通縮力量。

在華南經營3間工廠、產品涵蓋書包、登山裝備到工業機械的方先生（Dave Fong）表示，他曾在其中一家工廠裁掉30名正職員工，後來為了應付突來的訂單，又以臨時工方式重新聘回部分人手，他說，「我們偏好臨時契約，因為不用支付養老金或保險」，「不這麼做，公司就會走到死胡同。市場疲弱是因為消費力下降，另一個原因就是貿易，特別是與美國的貿易。」

報導指出，在美國總統川普今年將自中國進口產品的關稅再提高30%後，中國官方統計的失業率一直維持在約5%。但經濟學家指出，與多數國家一樣，中國並未統計「隱性失業」情況，而這種情況因高關稅與產能過剩而惡化，導致勞工收入下降、對未來失去信心、消費意願減弱。消費者信心仍接近歷史低點，零售銷售疲弱，7月通膨率為零。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家賈西亞-赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，即便在美國關稅施壓之下，中國的出口以及經濟表面上仍然持續成長，真正蒙受損失的，無疑是大量的中國製造業勞工；她指出，統計數據不會顯示中國工人是貿易戰的「最大輸家」，因為「他們不會成為失業人口，而是被迫放無薪假，或減少工時」。

哈佛大學甘迺迪政府學院研究員理亞羅（Richard Yarrow）指出，「如果製造業工資被壓縮，整體經濟就會面臨通縮壓力。這對中國一些低端製造業，例如紡織、家具、簡單電子產品來說，的確是日益嚴重的問題。」

