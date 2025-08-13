晴時多雲

Gogolook連兩季本業獲利 三大業務H2持續擴張

2025/08/13 20:40

Gogolook看好消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，營收將加速成長、優於產業平均。（資料照）Gogolook看好消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，營收將加速成長、優於產業平均。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）管理層今天在法說會表示，公司已連續兩季達成本業獲利，代表營運已突破關鍵規模（critical mass），下半年由於消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，營收將加速成長、優於產業平均，本業獲利可望隨之顯著提升。 

Gogolook多次重申，由於軟體業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加的幅度遠小於營收成長，因此在 Gogolook 營運達到關鍵規模，以及利用AI持續提升營運效率下，獲利表現可望逐季跳升，並迎向連續年度的高獲利成長。 

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步佈局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。消費者防詐服務方面，Whoscall MAU （月活躍用戶） 在海外市場尤其泰國與菲律賓的帶動下，將持續增長。

金融科技服務方面，Gogolook旗下袋鼠金融積極強化流量變現效率，而JUJI招財麻吉透過提供流程全面數位化的服務換取成長快速，成為新的營運動能，貢獻營業額已佔整體營收一成以上，目前持續展現高獲客效率，以及精準風控以持續維持低延滯率，推升金融科技服務業務穩定成長。

企業端防詐服務方面，Gogolook海內外多項合作案下半年可望陸續轉為營收，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期加速成長。在 AI 技術的升級與政策法規的推動下，Watchmen商譽保護服務成功獲政府機構導入，並已與多間海內外代理商達成策略合作，客戶數量有望快速增溫。 

