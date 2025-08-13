晴時多雲

國邑新藥L606 預計今年底啟動全球三期臨床試驗

2025/08/13 19:38

國邑授權對象Liquidia即將公布L606新藥初步臨床成果。（資料照）國邑授權對象Liquidia即將公布L606新藥初步臨床成果。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司國邑藥品*（6875）研發的吸入新藥L606，於2023年授權給國際藥廠Liquidia（簡稱LQDA），而近期LQDA在第二季季報法人說明會指出，規畫於今年9～10月舉辦研發日，公布L606用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）的開放標籤三期臨床試驗最新成果，包括患者長達一年使用的臨床數據，來展現產品臨床優勢。

國邑*總經理甘霈表示，隨著LQDA自有研發的Yutrepia（吸入短效乾粉藥物）今年成功上市後，接下來，LQDA對下一代吸入長效L606新藥的臨床結果充滿期待，規劃於研發日上公布L606在其產品線的獨特特色，以展現其未來臨床價值與市場潛力，並預計於今年底前全面啟動PH-ILD全球關鍵性三期臨床試驗，開啟新世代肺高壓療法的新篇章。

國邑*表示，L606已授權LQDA北美市場開發與商業化，去年擴大至歐洲及日本，總授權金額上看3.86億美元，並享雙位數銷售分潤。LQDA預計除PAH與第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）外，進一步開發L606的其他潛在適應症，提升未來市場價值，並持續為全球肺高壓與相關患者提供更多創新治療選擇。

