中華資安上半年獲利創新高 預計Q3上市

中華資安第三季將掛牌上市。圖為董事長陳明仕。（記者歐宇祥）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中華電信旗下資安服務廠商中華資安（7765）因與母公司中華電信合作拓展業務，今年上半年營收、獲利創下歷史新高。總經理洪進福指出，除既有產品線將維持成長外，也持續開拓海外市場與自研資安產品，正向看後市。中華資安預期第三季掛牌上市。

中華資安第二季營收4.64億元，年增近3成，毛利率46.68%，本期淨利9751萬元，每股稅後盈餘（EPS）2.64元；上半年的本期淨利為2.21億元、年增約14%，每股稅後盈餘6.01元。

請繼續往下閱讀...

洪進福指出，中華資安的3大業務支柱上網資安服務、資安專業服務與資安商品銷售上半年都維持成長，且含長期合約在內的「持續性營收」占比已達52%，維持穩健營運；且因持續性營收毛利率較高，讓上半年毛利率達到47.27%。

展望下半年，洪進福指出，過往上網資安服務都維持15%左右成長，今年也將維持穩健成長，且在資安服務領域除既有的政府部門外，也持續擴張客戶產業類別，看準金融、高科技製造與AI產業、醫療、無人機的資安需求續增，也將帶動營運成長。

此外，洪進福也說，中華資安近年持續耕耘自研產品，已經開發含網路曝險評級服務「資安眼Horuseyes」等多項產品線，下半年也將有新產品推出，持續推升毛利率與營運。

在海外市場方面，洪進福也說明，中華資安已經拓展亞洲、美洲、歐洲、非洲4大洲海外市場，上半年營收大幅成長達到250%，未來將持續拓展，看3大產品線、自研產品與海外拓展將奠基中華資安長期成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法