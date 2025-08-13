晴時多雲

財經 > 國際財經

台灣也難逃？韓媒示警川普下一個目標是匯率

2025/08/13 19:12

韓國專家示警，美國可能要求主要國家貨幣升值，以防止它們通過貨幣貶值來抵銷關稅衝擊，示警南韓必須做好韓元升值的準備。（彭博）韓國專家示警，美國可能要求主要國家貨幣升值，以防止它們通過貨幣貶值來抵銷關稅衝擊，示警南韓必須做好韓元升值的準備。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅才剛上路，全球正在適應新的貿易局勢，韓媒已經開始憂心川普可能會出新招，下一個目標就是盯上匯率。專家指出，美國可能要求主要國家貨幣升值，以防止它們通過貨幣貶值來抵銷關稅衝擊，示警南韓必須做好韓元升值的準備。

《韓國先驅報》13日報導，隨著美國與主要貿易國達成關稅協議，分析師警告，匯率政策可能成為美國總統川普下一個目標，敦促首爾為韓元升值做好準備，因為這可能會損害韓國出口。

報導指出，由於川普和李在明將於 8 月底在華盛頓舉行首次峰會，因兩國上一份貿易協議中未涉及匯率問題，因此匯率議題可能會成為美韓領袖峰會的關鍵議程。

韓國國際貿易協會週三（13日）發布最新報告，提出川普可能推動美元貶值，以減少貿易逆差和促進國內製造業的可能性。

報導說，川普本人似乎傾向弱勢美元策略，他7月曾說，「雖然強勢美元聽起來不錯，但用較弱的美元能賺更多錢」。川普還指出，「當我們的美元很強，看起來很好，但你賣不出拖拉機、卡車，也沒有觀光客，幾乎什麼都賣不出去。」

報導還提及，川普最近提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）填補聯準會理事空缺，米蘭是川普關稅的操刀者，並提出所謂的《海湖莊園協議》，旨在使美元貶值。

韓國貿易協會認為，擬議的《海湖莊園協議》不太可能正式實施，但美國可能會推動包括韓國在內的貿易夥伴的貨幣升值。

韓國貿易協會高級研究員楊智源（音譯）表示，即使沒有海湖莊園協議，美國也可能要求主要國家貨幣走強，以防止它們通過本國貨幣貶值來抵銷關稅影響，因此「我們應該通過擴大貨幣互換安排、加強外匯市場穩定措施，為匯率可能升值做好準備，同時支持出口商管理貨幣風險」。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在7月達成貿易協議後，發布的報告進一步強化了這些擔憂。CSIS韓國事務主席Victor Cha和副主任Andy Lim表示，川普將利用白宮之行（指李在明訪美），不僅是為了慶祝達成貿易協議，還將以此作為對韓國的籌碼，要求其在投資、非關稅壁壘和匯率操縱方面做出更多讓步。

報導稱，自去年11月以來，韓國也被重新列入美國的匯率操縱觀察名單，這顯示華盛頓將密切監控韓國的匯率政策。韓國貿易協會的分析師也表示，韓元走強將對韓國出口導向經濟帶來壓力。

韓國貿易協會的分析顯示，如果韓元兌美元匯率升值10%，出口可能會萎縮0.25%，而進口可能會增加1.31%。這可能會減少出口量，並最終造成更大的損失。報告還指出了匯率波動的風險，並指出波動率增加 1 個百分點可能會使出口量減少 1.54%。這是因為波動性加劇可能會因不確定性增加而阻礙出口商簽署契約，對沖成本上升也可能會擠壓利潤，最終造成出口萎縮。

有關美國匯率操縱觀察名單部分，根據美國財政部今年6月公布的半年期匯率操縱報告，內容指出，未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將台灣、中國、日本、韓國等國持續列入值得關注的觀察名單，並新增愛爾蘭、瑞士；這次共有9個經濟體被列入觀察名單。

