一銀主辦地樺營造38.7億聯貸案 超額認貸達1.3倍

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行統籌主辦的地樺營造新台幣38.7億元聯合授信案，今（13）日完成簽約，最終承諾金額達50.61億元，超額認貸1.3倍，顯示銀行團對地樺營造未來發展與經營團隊高度信心。

此次聯貸案由一銀擔任統籌主辦暨管理銀行，並邀集彰化銀行、土地銀行、台企銀、上海商銀、台灣銀行、兆豐銀行及樂天銀行等共8家金融機構參貸，資金將用於地樺營造承攬的「富邦人壽南港區玉成段新建工程」專案。

地樺營造為國內知名甲級營造廠，成立逾45年，累計打造超過130座建築，代表作品包括臺北時代寓所、北投晶泉丰旅、台北花園大酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、亞昕國際「晴空樹」、日勝生捷運大橋頭共構案「超‧站S」、璞真建設「璞真永吉」、立樺建設「天母常玉」等。公司多次榮獲營造界兩大指標「金石獎」、「金質獎」，並取得SGS「18年品質永續獎」肯定，業界口碑優良。

一銀持續深耕聯貸市場，2025年上半年主辦實績名列市場前茅，在國內聯貸管理銀行（Bookrunner）及主辦銀行（MLA）排名穩居領先地位；同時積極推動ESG，母公司第一金控已第八度入選S&P Global永續年鑑，並連續7年躋身道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」成分股。

展望未來，一銀表示，將持續發揮財務供應鏈永續影響力，與客戶攜手落實環境永續，貫徹「永續金融，第一品牌」的經營願景。

