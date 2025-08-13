晴時多雲

龔明鑫：詐損金額減少至81.7億 降幅37.6％

2025/08/13 18:41

「銀行公會防制詐欺聯繫平臺」暨「金警聯手165防詐宣導活動」，今天舉行啟動儀式。（金管會提供）「銀行公會防制詐欺聯繫平臺」暨「金警聯手165防詐宣導活動」，今天舉行啟動儀式。（金管會提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化公私部門合作打擊詐欺犯罪，金管會於今天（13日）行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部共同擔任指導單位，督導銀行公會全國聯合會舉辦「金融科技打詐高峰會」。

行政院秘書長龔明鑫今天出席頒獎及致詞，他表示，詐騙事件在臺灣是嚴峻的社會問題，然而，從近期「165打詐儀錶板」統計資料，2025年7月詐騙案件受理案件1萬5100餘件，較2024年8月的1萬9600件，下降23%。

龔明鑫表示，詐騙財產損失金額已從2024年8月131.1億元，下降至2025年7月的81.7億元，已經下降37.6%，顯示政府「精準打擊詐欺」政策及作為在過去半年已逐漸產生成效。

龔明鑫指出，隨著數位科技快速發展，詐騙集團已經演變為利用科技新興技術來深化詐騙手法，更發展成為高度組織化、規模化及跨境運作的犯罪模式。

龔明鑫強調，未來防詐策略必須轉變作法及思維，除了要打團體戰，結合跨部會及金融機構等民間企業的資源外，還必須借助數位科技力量，透過發展創新科技提升打詐技術，以節省人力、時間耗費，及加強偵測異常能力與精準度，包括：做到即時預警，提早到事前防堵詐騙犯罪，減少民眾財產損失。

此外，今日會議中頒獎表揚臨櫃關懷成效優異的10位銀行從業人員，以及積極推動防詐的5家金融機構。

根據統計顯示，去年金融機構臨櫃攔阻詐騙案件數達1萬3580件，攔阻金額逾101億元，臨櫃攔阻已具一定成效，特別感謝第一線金融從業人員的辛勞，也感謝警察同仁積極協助。

今日會議中並宣布啟動「金警聯手165」防詐宣導活動，將透過本國銀行及中華郵政（股）公司與各地方警察機關合作，於今年底前在全臺舉辦165場防詐宣導，期能強化民眾防詐意識及能力，避免財產損失。為深化金融機構與執法機關的合作，金管會督導銀行公會成立「防制詐欺聯繫平臺」，同步於今日啟動。

今日高峰會亦邀請內政部警政署及4家銀行分享透過科技創新精進阻詐技術相關作法與經驗，期能透過金融同業交流學習，增進運用人工智慧（AI）、大數據分析等資訊科技，帶動我國科技防詐生態系的發展，攜手建構完善具韌性之金融防詐網。

金管會主委彭金隆強調，防制詐騙需要跨機構、跨部門共同合作，金管會將持續遵循行政院的政策指導，與相關部會及金融機構共同攜手，公私協力一同守護民眾財產安全。

