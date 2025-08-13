經貿辦：主張合併討論對等關稅與232條款 力爭不疊加稅率

行政院經貿辦指出，我方主張將對等關稅與「232條款」合併討論，並力爭不以疊加原稅率方式處理。（路透資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國對等關稅已上路，台灣目前適用20％暫時性稅率。行政院經貿辦指出，我方主張將對等關稅與「232條款」合併討論，並力爭不以疊加原稅率方式處理，台美談判未來一旦達成協議，行政團隊會立即將完整協議文本送交國會審議。

因應對等關稅上路，立法院外交及國防委員會明日將邀請外交部部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

行政院經貿談判辦公室書面報告指出，台美談判仍持續進行中，已於8月7日、8日連續兩日與美方進行視訊磋商；台美尚未進行最終總結性談判會議，主因為時程及我國貿易逆差9成涉及美方正進行的「232條款」調查，複雜性相對高，需要更多時間溝通。

經貿辦也指出，美國此次談判，強調「貿易優先、投資優先」為主軸，盼達成公平互惠的貿易，依逆差占美國進口值的比例設定個別國家稅率，因此，美國談判議題涉及層面複雜，包含關稅、非關稅及貿易便捷化等貿易政策，也及於汽車、鋼、鋁、銅、藥品、半導體等「232條款」國安關鍵性產業議題，也納入如防堵違規轉運及洗產地等含有地緣政治及經濟安全的考量，增添本次談判不同於傳統經貿談判的元素及複雜度。

經貿辦強調，我方主張將對等關稅和「232條款」合併討論，也出自戰略性考量，政府將爭取我國企業在美國發展最有利的公平競爭環境，促成台美供應鏈長期合作，為我國產業營造最有利的國際布局；未來若稅率協商大致底定時，更將針對稅率計算方式，力爭不以疊加原稅率方式處理。

面對黑箱質疑，經貿辦說明，台美談判未來一旦達成協議，行政團隊將立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議。

外交部也說，外交部將在台美經貿互補互利的基礎上，持續向川普政府說明，台灣是美國重振製造業及鞏固AI領域全球領先地位不可或缺的夥伴，政府也將持續透過既有政策溝通平台，就台美共同關切的議題，深化雙方在各項領域的合作關係。

針對對等關稅造成的衝擊，經濟部書面報告說明，政府除推出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」外，也在走訪機械、工具機、水五金、螺絲、手工具等產業公協會後，推出協助拓展潛力市場、推動「TAIWAN SELECT」共同品牌行銷、媒合國際買主、加碼支持國際參展、協助產業升級轉型，以及協助產業因應匯率波動風險等協助方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法