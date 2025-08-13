晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

三陽上半年每股賺3.06元 全年拼營收保住成長

2025/08/13 18:17

機車大廠三陽（2206）今天公告第2季合併營收達172.1億元，年減4.8%，本業營業利益18.27億元，年減0.14%；稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，每股盈餘1.51元。（資料照）機車大廠三陽（2206）今天公告第2季合併營收達172.1億元，年減4.8%，本業營業利益18.27億元，年減0.14%；稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，每股盈餘1.51元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠三陽（2206）今天公告第2季合併營收達172.1億元，年減4.8%，本業營業利益18.27億元，年減0.14%；稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，每股盈餘1.51元。累計上半年合併營收為322.97億元，年減7.45%；本業營業利益33.15億元，年減6%；稅後淨利為24.16億元，年減9.45%，每股盈餘3.06元。

三陽表示，上半年整體營收較去年同期略有下滑，但公司核心事業維持穩健動能，並持續透過產品創新、品牌經營與市場布局，鞏固市佔率與獲利基礎。

二輪機車事業方面，三陽機車上半年以44.2% 市佔率穩坐第一，並於全國Top 10熱銷機種中囊括7席，產品組合涵蓋平價、運動與流行3大市場區隔，成功建立多元客群優勢。平價車款「迪爵車系」銷售4萬4199台穩居同級銷售冠軍；運動車款「SYM Jet SL+ 158」1萬7379台；流行車款「SYM CLBCU 125」熱銷8881台，蟬聯同級第一。

汽車事業方面，受到關稅政策不確定與經濟放緩影響，三陽代理的HYUNDAI汽車4~6月連續3個月維持非豪華品牌市佔第3名。上半年累計銷售9321輛、市佔率 4.7%，主要銷售動能來自TUCSON L油電混動車型在家庭市場的滲透，以及新世代SUV MUFASA以設計與配備優勢吸引年輕族群。

展望下半年，機車市場受惠於汰舊換新補助進入最後一年，全年銷量有望突破80萬台，公司將持續優化產品組合並強化通路推廣，以鞏固市佔率與品牌領先地位。

汽車市場隨關稅政策逐步明朗化，整體買氣可望回升，年底旺季有機會帶動銷售成長。

南陽將聚焦3大市場主題推進成長動能，「都會純電」主打百萬元內純電休旅車 INSTER，預期推升電動車市場滲透率；「家庭旗艦」CUSTIN MPV 導入2.0T動力升級版本，強化多口家庭與商務市場滲透。「戶外豪華」全新三排SUV SANTA FE CALLIGRAPHY，有助提升品牌價值與單車毛利率，力求全年營收持平至小幅成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財