三陽上半年每股賺3.06元 全年拼營收保住成長

機車大廠三陽（2206）今天公告第2季合併營收達172.1億元，年減4.8%，本業營業利益18.27億元，年減0.14%；稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，每股盈餘1.51元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠三陽（2206）今天公告第2季合併營收達172.1億元，年減4.8%，本業營業利益18.27億元，年減0.14%；稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，每股盈餘1.51元。累計上半年合併營收為322.97億元，年減7.45%；本業營業利益33.15億元，年減6%；稅後淨利為24.16億元，年減9.45%，每股盈餘3.06元。

三陽表示，上半年整體營收較去年同期略有下滑，但公司核心事業維持穩健動能，並持續透過產品創新、品牌經營與市場布局，鞏固市佔率與獲利基礎。

二輪機車事業方面，三陽機車上半年以44.2% 市佔率穩坐第一，並於全國Top 10熱銷機種中囊括7席，產品組合涵蓋平價、運動與流行3大市場區隔，成功建立多元客群優勢。平價車款「迪爵車系」銷售4萬4199台穩居同級銷售冠軍；運動車款「SYM Jet SL+ 158」1萬7379台；流行車款「SYM CLBCU 125」熱銷8881台，蟬聯同級第一。

汽車事業方面，受到關稅政策不確定與經濟放緩影響，三陽代理的HYUNDAI汽車4~6月連續3個月維持非豪華品牌市佔第3名。上半年累計銷售9321輛、市佔率 4.7%，主要銷售動能來自TUCSON L油電混動車型在家庭市場的滲透，以及新世代SUV MUFASA以設計與配備優勢吸引年輕族群。

展望下半年，機車市場受惠於汰舊換新補助進入最後一年，全年銷量有望突破80萬台，公司將持續優化產品組合並強化通路推廣，以鞏固市佔率與品牌領先地位。

汽車市場隨關稅政策逐步明朗化，整體買氣可望回升，年底旺季有機會帶動銷售成長。

南陽將聚焦3大市場主題推進成長動能，「都會純電」主打百萬元內純電休旅車 INSTER，預期推升電動車市場滲透率；「家庭旗艦」CUSTIN MPV 導入2.0T動力升級版本，強化多口家庭與商務市場滲透。「戶外豪華」全新三排SUV SANTA FE CALLIGRAPHY，有助提升品牌價值與單車毛利率，力求全年營收持平至小幅成長。

