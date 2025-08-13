上半年小虧 能率創新：深化機器人領域投資

能率上半年每股虧損0.57元。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕能率創新（5392）今日公告第二季財報，受到匯損0.74億元，再加上認列子公司毅金精密虧損之故，上半年虧損0.96億元、每股虧損0.57元。能率創新指出，今年將持續推動毅金精密登錄興櫃，朝資本市場邁進。

能率創新指出，毅金精密為電動工具機齒輪箱的生產廠商，3年前開始著手投入協作機器手臂生產研發，初期投入費用較高造成虧損，今年計劃生產1000支協作機器人手臂，預計明年將持續放量，有機會以3000-5000支協作機器手臂為生產目標，協助毅金精密虧損將持續收斂，同時，計劃以ABICO AVY品牌機器手臂在亞洲銷售，並於今年持續推動毅金精密登錄興櫃，朝資本市場邁進。

請繼續往下閱讀...

能率集團在機器人領域佈局已久，6年前投資日本Living Robot，3年前更透過毅金精密生產製造消費市場用平價協作型機器手臂，因應AI與機器人世代來臨，今年3月投資以研發高階協作型機器手臂的美國Mantis Robotics公司，未來毅金精密有機會取得Mantis Robotics的組裝，而關係企業佳能（2374）預計於今年第四季開始出貨感測器給Mantis Robotics。

至於人型機器人方面，能率創新也透過旗下創投公司能率亞洲（7777）投資美國Agility Robotics，有機會進一步取得合作生產的機會，能率創新指出，在機器人領域的佈局，會透過旗下公司將各領域的機器手臂及人形機器人都囊括。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法