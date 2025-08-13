長榮海上半年EPS 17.7元 美中關稅暫緩有助航運需求

長榮海上半年EPS 17.7元。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）第二季單季合併營收864.84億元，年減18.66％，稅後淨利109.58億元，年減62.8%，營業毛利率21.61%，每股稅後盈餘5.06元；上半年合併營收1964.55億元，年增0.76%，稅後淨利383.16億元，年減18.2%，營業毛利率26.46%，每股稅後盈餘17.7元。

上半年因地緣政治，主要航商仍維持繞行非洲好望角之營運策略，加上歐洲樞紐港口壅塞，有效運能收縮，對歐線價格形成支撐；美線因美國關稅致使價量波動較大，且新台幣大幅升值，故第二季營收整體而言較上一季有所下滑。

展望未來，隨美國對各國關稅陸續底定，以及美中暫緩關稅90天，航運需求有望提升，長榮海運將審慎應對國際政經及供應鏈變化，視情勢及客戶需求持續優化航線及艙位配置，並強化風險控管，穩步推進中長期策略，與利害關係人協同創造兼顧營運績效及永續責任的長期價值。

