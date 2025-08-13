從交友軟體跨行賣保健食品 大研生醫9月上旬掛牌上市

大研生醫（7780）將於9月上旬掛牌上市。右為大研生醫董事長張家銘，左為大研生醫總經理林東慶。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以交友軟體崛起的尚凡（5278）轉投資的大研生醫（7780）將於9月上旬掛牌上市，大研生醫董事長張家銘表示，未來不排除學習保瑞（6472）的併購模式，快速壯大市場，初期鎖定日本市場，將在短時間內將市占率衝到最高。

大研生醫2018年成立至今，強攻三高保健、視力保健、益生菌等保健食品，近5年年均營收複合成長率達88%，高濃度魚油更是銷售市佔率穩居第一。



大研生醫上半年合併營收達7.89億元，較去年同期成長50.57%；稅後淨利1.43億元、年增40倍、每股盈餘2.4元，已直逼去年全年每股盈餘2.43元。

張家銘表示，7月淡季大研生醫營收也達1.49億元、年增73.26%，延續上半年強勁成長動能，第4季向來是大研生醫最旺的一季，單季營收可占全年營收約2分之1，法人預估大研生醫今年全年營收可望再創新高。

張家銘指出，掛牌上市後，將啟動「７大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長，目標要成為亞洲最具成長潛力的健康科技品牌。

海外市場佈局鎖定亞太地區，包括日本、澳洲為主要發展目標，已於日本成立子公司並於上半年試營運，預計下半年開始貢獻營收。

同時規劃透過併購策略擴大日本與澳洲保健品牌版圖，以日本為樞紐，透過跨境電商進軍東南亞市場，加速品牌國際化。

