雲豹能源第二季營收大增156％ 獲利寫歷史次高

雲豹能源第二季獲利創歷史次高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電概念股雲豹能源（6869）今日通過第二季財報，營收25.9億元、年增156%，在儲能案場工程營收認列高速成長，及風電相關投資處分獲利的挹注下，第二季稅後淨利5.22億元、年增290%，獲利創下歷史次高，第二季每股稅後盈餘（EPS）3.83元。

雲豹能源總經理趙書閔分析，第二季營收以工程收入最為亮眼，合計16.9億元、年增172%、營收占比達65%，主要來自儲能案場工程營收認列收入，同時水處理工程營收也大幅成長、年增62%；而受惠於太陽光電穩健發電與綠電轉供量持續攀升下，第二季發售電收入6.9億元、年增164%、營收占比27%。

趙書閔指出，展望下半年將積極推進光電專案，並加速海外市場布局，持續提升集團營收穩定性及國際市場地位。在儲能業務方面，旗下台普威能源與錸寶（8104）合作大型儲能案場，工程總額達30億元，預計2026年上半年商轉。

此外，海外市場如日本多處儲能案場已於今年動工，將成為下半年營運推力；至於綠電交易方面，子公司天能綠電（7842）興櫃後持續強化平台競爭力與轉供動能，今年轉供目標上調至4.3億度，較去年1.8億度倍數成長，上半年以1.9億度交易量穩居國內民營售電業第一，龍頭領先地位持續擴大。

