新台幣結束連3黑 升值6.6分、收29.96元

台幣兌美元匯率重見29字頭。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美7月通膨溫和，市場對於9月降息預期升溫，激勵美股收紅、美元回落，台股今日開高走高，大漲逾200點，新台幣兌美元匯率也重見29字頭，最終收在29.96元、升值6.6分，成交量萎縮至10.98億美元。

台股今日在台積電再噴新高價下，大漲211.66點，收在24370.02點，三大法人合計買超88.8億元，其中，外資轉為買超70.92億元。

請繼續往下閱讀...

外資回頭加碼台積電，加上美元午後下殺，新台幣一早升破30元整數大關，再見29字頭，盤中最高升抵29.92元，惟出口商觀望、市場交投偏冷。

匯銀人士指出，美元走弱確實為台幣提供支撐，但台美關稅仍在談判中，加上聯準會內部對9月降息意見仍然分歧，需更多數據支持，新台幣匯價又回到29.8元至30元區間內。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下殺0.7%、韓元飆升0.7%、日圓大漲0.49%、新幣勁揚0.4%、台幣升值0.22%、人民幣也升值0.2%，亞幣全面走升。

