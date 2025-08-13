晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新台幣結束連3黑 升值6.6分、收29.96元

2025/08/13 17:29

台幣兌美元匯率重見29字頭。（資料照）台幣兌美元匯率重見29字頭。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美7月通膨溫和，市場對於9月降息預期升溫，激勵美股收紅、美元回落，台股今日開高走高，大漲逾200點，新台幣兌美元匯率也重見29字頭，最終收在29.96元、升值6.6分，成交量萎縮至10.98億美元。

台股今日在台積電再噴新高價下，大漲211.66點，收在24370.02點，三大法人合計買超88.8億元，其中，外資轉為買超70.92億元。

外資回頭加碼台積電，加上美元午後下殺，新台幣一早升破30元整數大關，再見29字頭，盤中最高升抵29.92元，惟出口商觀望、市場交投偏冷。

匯銀人士指出，美元走弱確實為台幣提供支撐，但台美關稅仍在談判中，加上聯準會內部對9月降息意見仍然分歧，需更多數據支持，新台幣匯價又回到29.8元至30元區間內。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下殺0.7%、韓元飆升0.7%、日圓大漲0.49%、新幣勁揚0.4%、台幣升值0.22%、人民幣也升值0.2%，亞幣全面走升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財