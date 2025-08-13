晴時多雲

北京推保障性住房政策 專家：在中國有房產將受影響

2025/08/13 17:47

中國房市前景不明，上海信義房屋區域總監魏逢佑今日表示，中國銀行擬設立「保障性住房」再貸款，在中國有房產的人將受到影響。（記者陳鈺馥攝）中國房市前景不明，上海信義房屋區域總監魏逢佑今日表示，中國銀行擬設立「保障性住房」再貸款，在中國有房產的人將受到影響。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國房市前景不明，上海信義房屋區域總監魏逢佑今日表示，中國銀行擬設立3000億人民幣「保障性住房」再貸款，類似台灣社會住宅「只租不賣」，在中國有房產的人將受到影響，一般人難以跟這個政策PK。

海基會今日舉辦「兩岸經貿講座」，邀請深耕中國房市數十年的魏逢佑分析「中國房產市場動向與台商資金回台規劃」。他指出，市場交易動向方面，中國房市交易量近年大幅衰退，但中國去年9月取消5.3%增值稅後，房市交易量大幅成交，這是政府讓利給老百姓，並非房市回復。

魏逢佑說，今年7月成交結構，上海的中古屋方面，300萬人民幣以下房子成交佔52.45%，有大量外地的年輕人到上海置產。另外，掛牌量價齊跌，截至7月13日，上海中古屋掛牌量10.74萬間，較6月底下降2.63%。

據分析，去年9月中國取消豪宅稅後，上海房市成交數24萬件，較前年有稍微上升。不過，這是在解除限購之後，實際成交量不夠理想；廣州方面則在2024年全面解除限購，但交易量跟前年相比差距不大，均透露出一些訊息。

魏逢佑談及，現有房市掛牌數量持續增加，以價換量趨勢明顯，但已逐漸接近底部。一線城市放開政策，吸納潛在買方，導致昆山、嘉興、佛山、東莞等房市出現危機，人口亦逐漸聚集至一線城市。

值得注意的是，中國銀行擬設立3000億人民幣「保障性住房」再貸款，這是目前各大城市在推的，類似台灣「社會住宅」概念，該政策有利於推動存量商品房去庫存，將對在中國有資產的人產生一些影響。

魏逢佑說，「保障性住房」是確保大量社會底層及外來人員能夠住者有其屋，產品多為50米至80米的一房、二房，由中國政府直接收購閒置的「寫字樓」（商辦）直接改成套房，不像台灣是從頭開始建，該政策對中國年輕人吸引力很大。

他強調，「十四五」規劃中，上海計畫新增47萬間以上「保障性住房」，這是只租不賣的，目前達到同期新增住房供應總量的40%以上。如果你在上海擁有房產是這種類型的，將難以跟這個政策PK，建議有此房型就趕快賣掉。

