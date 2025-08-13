中國台商及民眾賣房匯錢回台要注意 專家籲避開中資銀行

上海信義房屋區域總監魏逢佑表示，中國台商及民眾賣房匯錢回台，要避開中資銀行。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國房市前景不明，台商或民眾出售房產不知資金該如何匯回台灣，海基會今日舉辦「兩岸經貿講座」，邀請上海信義房屋區域總監魏逢佑分享分析「中國房產市場動向與台商資金回台規劃」，他建議避開中資銀行，改找在中國有設據點的富邦銀行等台資銀行，錢就能合法匯出來。

魏逢佑指出，2018年美中貿易戰後，許多台商或境外人士出售中國境內房產，2022至2023年達到高峰，與過去相比達3倍之多，很多民眾有將資金匯出的需求。

魏逢佑談及，境外客戶和台灣客戶是有不安全感，因為想要快點出售，價格會比較低一點。預估中國房市至少要2年才能恢復，但能否恢復到過往水準仍有待觀察。

魏逢佑說，大家常問他該不該賣掉在上海的房屋，自己的建議是賣，尤其中國人口死亡率大於出生率，目前上海出生率僅0.6%，而且外資撤離非常明顯，很多台商撤到東南亞等國家。

據分析，2024年開始中國購匯管制趨嚴，第2間房產購匯出境相當困難，他有一個老台商客戶，20幾年來先後購置84間房產，現在政策只准一間資金匯出。

魏逢佑舉例，有一個台商賣掉7千多萬「寫字樓」（商辦）後，但中資銀行不讓資金匯出，要求必須再投資。其實不是資金出不去，而是不要找中資銀行，建議可以找富邦銀行，錢就能合法出來。

魏逢佑提及，現在部分城市有「境外人士出售增值稅的稅額增加」案例，例如青島已經實施，當你是境外人士出售房產，還要多付一筆增值稅，各地方政府因財政拮据，已經在想辦法讓你資金無法出去。

他強調，民眾要出售中國的房產，必須備有產證、上手契約、發票、契稅單等，有租約的要請租客簽立搬遷同意書，包括租賃風險排除、戶口風險排除、違建風險排除、凶宅問題等都需注意。

