全球人壽攜手刑事警察局 簽署反詐騙合作意向書

2025/08/13 16:44

全球人壽12日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，由全球人壽總經理馬君碩（左）與刑事警察局副局長林故廷（右）代表締結。（全球人壽提供）全球人壽12日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，由全球人壽總經理馬君碩（左）與刑事警察局副局長林故廷（右）代表締結。（全球人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕因應詐騙犯罪手法日益翻新，全球人壽昨（12）日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，由總經理馬君碩與刑事警察局副局長林故廷代表締結，期待透過跨部門資源整合與警民協作的三大措施，強化情資共享與宣導資源運用，守護民眾財產安全、提升民眾防詐意識。

為宣示公私部門協力打擊詐騙犯罪，全球人壽與刑事警察局舉行「反詐騙專案合作意向書」簽署儀式，充分體現警政單位對於提升全民防詐意識的高度重視，及公私協力的積極參與。

據了解，日前，有保戶至分公司櫃台辦理保單貸款時，同仁察覺保戶借款目的異常，即主動關懷並聯繫家屬確認，最終成功阻止該筆保單貸款，避免保戶遭受詐騙，並亦透過嚴謹的防制洗錢控管措施來識別詐騙犯罪，在申報的防制洗錢可疑交易案件中，已有數起案件涉及客戶詐騙犯罪的負面新聞，並經調查局列為「打詐專案運用」案件，顯示公司透過各種積極手段遏止詐騙，持續提升整體防詐效能。　

全球人壽表示，此次簽署MOU宣示期待透過警民合作、降低打詐社會成本，未來將與刑事警察局攜手展開一系列合作行動，包括：一旦發生異常交易或金融詐騙事件，雙方將在法令允許範圍內分享情資，以利即時防範與宣導；運用刑事警察局提供的反詐騙宣導素材，用於打擊詐騙及洗錢防制等教育訓練與宣傳活動；刑事警察局亦提供必要的資源與協助，透過公私協力雙方將攜手強化金融防護網，以實際行動守護每位保戶的財產安全。

