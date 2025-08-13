晴時多雲

元太Q2毛利率飆破6成 EPS 2.58元

2025/08/13 16:39

元太Q2毛利率飆破6成。圖為元太董事長李政昊。（記者陳梅英攝）元太Q2毛利率飆破6成。圖為元太董事長李政昊。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今日公布第二季財報，受惠於新舊產品轉換順利以及新產品上市推動，元太第二季營收、營業利益以及淨利皆創歷史新高，毛利率更衝破60%，達60.29%，令市場大為驚艷，自結第二季每股稅後盈餘2.58元、累計上半年每股稅後盈餘達4.5元。

元太今日也召開法人說明會，董事長李政昊表示，第二季毛利率超過6成，主要是產品組合有利以及導入AI、自動化生產，工廠效率提升，公司長期仍希望毛利率維持在50-55%區間，只是目前產能供不應求，在這種情況下，元太也沒有必要讓利，但高毛利率提供公司未來需要降價支持新應用或開拓新市場時，有更多條件與空間發揮。

對於下半年展望，李政昊說，上半年因為關稅不確定性，部分客戶提前出貨，營收高峰落在第二季，第三季會略遜於第二季，第四季進入電子紙標籤（ESL）淡季，預計會是今年低點，但也不會太差，重點是長期趨勢仍然看好。

李政昊說，以ESL客戶來看，已決定導入的零售商仍會持續安裝，受到關稅影響不大，仍在評估的客戶則會等關稅明朗再做決定。至於電子書市場，市場規模約1.5至2億台，黑白轉彩色化帶來消費動能，且會購買電子書的民眾普遍經濟情況佳，關稅影響有限。預期今年ESL與電子書銷售都會較去年成長，唯一較意外的是中國教育市場銷售下滑幅度大於預期。

另外，元太今年積極推展戶外廣告看板市場，已有不錯斬獲，新竹第5條產線已於本季加入量產，由於該產線具備更寬幅面，生產具競爭力，將會優先分配產能盡快填滿。2026年會再加入第六條線，預計2027年放量。

元太日前公告斥資約6億元台幣取得美國加州聖荷西 （San Jose） 的不動產。李政昊證實將對美增加投資，將擴大在美國研發空間，除增加材料產能，並評估在當地進行小量生產。

