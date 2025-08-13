晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北市套房月租超貴 領基本工資租不起信義、大同與大安

2025/08/13 16:36

近1年北市套房租金，以信義區每月平均破3萬元最貴。（永慶房產集團提供）近1年北市套房租金，以信義區每月平均破3萬元最貴。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北市套房租金好貴，最高竟要3萬元。根據房仲業者彙整近1年租金實價揭露，北市套房平均月租金最便宜在北投區、近1.53萬元，最貴則在信義區、每月平均高達3.1萬元，若只領基本工資恐怕有三個行政區的套房租不起。

根據永慶房產集團彙整近1年套房租金實價，第二高竟是大同區、每月平均租金近2.92萬元，第三高則是大安區、每月約2.73萬元，房產業者指出，若以每月基本工資2萬8590萬元來看，恐怕難以負擔上述三區的套房房租。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，信義區近幾年電梯大樓套房本身屋齡較新、裝潢佳，租金自然處在高檔區間。至於，大同區租金揭露實價多數集中在捷運中山站、雙連站及台北車站周邊生活圈，而這些區域近幾年隨著都更與老屋整建的進程，不斷有新建案推出，因此出租物件中，也出現不少近幾年完工的都更案，由於這些社區屋齡較新，自然也推升整體房租。

大同新案多 推升整體房租

攤開近1年台北市12個行政區套房租金實價揭露筆數，以中山區最多、有878筆，其次則是萬華區、有363筆，第三多為大同區、有270筆。陳金萍指出，中山區屬北市核心區之一，串聯多個商圈，且坐擁多個雙捷運交會站，像是民權西路站、中山站、松江南京站和南京復興站，加上商業辦公大樓密集，租屋需求多，且周邊多為中小坪數套房、老公寓改建租賃物件。

此外，北市12個行政區中，套房月租金平均實價不到2萬元的則有文山、士林、萬華以及北投等四個，陳金萍分析，文山區生活環境清幽，士林與萬華則屬傳統市區，而北投區則位於北市較邊陲的區域，因此，平均租金較低。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財