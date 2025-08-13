北市套房月租超貴 領基本工資租不起信義、大同與大安

近1年北市套房租金，以信義區每月平均破3萬元最貴。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北市套房租金好貴，最高竟要3萬元。根據房仲業者彙整近1年租金實價揭露，北市套房平均月租金最便宜在北投區、近1.53萬元，最貴則在信義區、每月平均高達3.1萬元，若只領基本工資恐怕有三個行政區的套房租不起。

根據永慶房產集團彙整近1年套房租金實價，第二高竟是大同區、每月平均租金近2.92萬元，第三高則是大安區、每月約2.73萬元，房產業者指出，若以每月基本工資2萬8590萬元來看，恐怕難以負擔上述三區的套房房租。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，信義區近幾年電梯大樓套房本身屋齡較新、裝潢佳，租金自然處在高檔區間。至於，大同區租金揭露實價多數集中在捷運中山站、雙連站及台北車站周邊生活圈，而這些區域近幾年隨著都更與老屋整建的進程，不斷有新建案推出，因此出租物件中，也出現不少近幾年完工的都更案，由於這些社區屋齡較新，自然也推升整體房租。

大同新案多 推升整體房租

攤開近1年台北市12個行政區套房租金實價揭露筆數，以中山區最多、有878筆，其次則是萬華區、有363筆，第三多為大同區、有270筆。陳金萍指出，中山區屬北市核心區之一，串聯多個商圈，且坐擁多個雙捷運交會站，像是民權西路站、中山站、松江南京站和南京復興站，加上商業辦公大樓密集，租屋需求多，且周邊多為中小坪數套房、老公寓改建租賃物件。

此外，北市12個行政區中，套房月租金平均實價不到2萬元的則有文山、士林、萬華以及北投等四個，陳金萍分析，文山區生活環境清幽，士林與萬華則屬傳統市區，而北投區則位於北市較邊陲的區域，因此，平均租金較低。＃

