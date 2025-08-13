樺漢加速布局AI領域 H2營運優於H1

樺漢董事長朱復銓看好集團在手訂單水位達到歷史新高，增添營運柴火。（實習記者林子云攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）董事長朱復銓今日在法說會表示，集團下半年在手訂單充裕，預估營收與獲利將優於上半年，全年維持穩定成長。受惠於NCR Voyix合作案，相關產品10月起進入大量出貨階段，加上三大業務主軸與全球整合策略推進，將持續推升智慧物聯網（AIoT）領域的營運動能。

朱復銓指出，截至上半年，集團在手訂單規模逾700至800億元，整體BB Ratio達1.29，下半年訂單佔比預估達53%，高於上半年的47%。各事業體營收、毛利率均維持穩定。上半年合併營收691.6億元、年增0.2%，稅後淨利42億元、年增63.5%，每股盈餘（EPS）10.12元。若扣除一次性業外因素，上半年營收成長6%、營業淨利成長30%、稅後淨利成長26%，EPS達10.31元。

樺漢第二季合併營收346.9億元、年減4.5%，毛利率18.2%，稅後淨利23.2億元，年增逾9成，EPS 4.11元。三大事業體表現分歧，工控設計營收年增40.5%至86.5億元，品牌通路因模組業務處分影響營收下滑6.2%，但稅後淨利大增232.2%至23.6億元，系統整合則因專案陸續完工，營收年減20.8%，毛利率及獲利維持成長。

展望下半年，樺漢將加快推動「One Company, One Brand」策略，結合集團研發、供應鏈與銷售資源，統一品牌形象，提升營運效率。旗下康創、帆宣等子公司將在高毛利半導體設備、AIoT解決方案領域深化布局，並逐步調整產品組合，聚焦具成長性與高獲利的市場。

總經理蔡能吉補充，樺漢未來將以「硬體轉型、軟體與IoT解決方案、數位轉型」為三大主軸，並透過品牌整合、區域化製造、研發團隊整合與軟硬體整合四大核心效應，預期在3至5年內整體效率提升30%，軟體與解決方案營收占比達50%，AIoT相關產品營收占比超過10%。

在區域布局方面，樺漢計畫擴大全球製造與服務據點，北美以美國為核心，涵蓋加拿大、墨西哥與南美市場；歐洲以匈牙利為樞紐服務歐盟市場；亞太則以新加坡為中心。此舉除強化供應鏈韌性外，也因應關稅與地緣政治風險，優化生產與出貨效率。

此外，樺漢由於2025上半年AI相關營收達101億元，占比逾14%，年增近倍。後續預期繼續拓展製造、航太與軍工等高成長領域，並加強邊緣伺服器、整機解決方案，以及物聯網安全平台的滲透率。雖然全球景氣仍存不確定性，但管理層看好公司能夠憑藉穩健財務結構、穩定配息能力，在大環境不確定性因素帶來的挑戰中逆風前行。

