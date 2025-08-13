晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

樺漢加速布局AI領域 H2營運優於H1

2025/08/13 16:37

樺漢董事長朱復銓看好集團在手訂單水位達到歷史新高，增添營運柴火。（實習記者林子云攝）樺漢董事長朱復銓看好集團在手訂單水位達到歷史新高，增添營運柴火。（實習記者林子云攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）董事長朱復銓今日在法說會表示，集團下半年在手訂單充裕，預估營收與獲利將優於上半年，全年維持穩定成長。受惠於NCR Voyix合作案，相關產品10月起進入大量出貨階段，加上三大業務主軸與全球整合策略推進，將持續推升智慧物聯網（AIoT）領域的營運動能。

朱復銓指出，截至上半年，集團在手訂單規模逾700至800億元，整體BB Ratio達1.29，下半年訂單佔比預估達53%，高於上半年的47%。各事業體營收、毛利率均維持穩定。上半年合併營收691.6億元、年增0.2%，稅後淨利42億元、年增63.5%，每股盈餘（EPS）10.12元。若扣除一次性業外因素，上半年營收成長6%、營業淨利成長30%、稅後淨利成長26%，EPS達10.31元。

樺漢第二季合併營收346.9億元、年減4.5%，毛利率18.2%，稅後淨利23.2億元，年增逾9成，EPS 4.11元。三大事業體表現分歧，工控設計營收年增40.5%至86.5億元，品牌通路因模組業務處分影響營收下滑6.2%，但稅後淨利大增232.2%至23.6億元，系統整合則因專案陸續完工，營收年減20.8%，毛利率及獲利維持成長。

展望下半年，樺漢將加快推動「One Company, One Brand」策略，結合集團研發、供應鏈與銷售資源，統一品牌形象，提升營運效率。旗下康創、帆宣等子公司將在高毛利半導體設備、AIoT解決方案領域深化布局，並逐步調整產品組合，聚焦具成長性與高獲利的市場。

總經理蔡能吉補充，樺漢未來將以「硬體轉型、軟體與IoT解決方案、數位轉型」為三大主軸，並透過品牌整合、區域化製造、研發團隊整合與軟硬體整合四大核心效應，預期在3至5年內整體效率提升30%，軟體與解決方案營收占比達50%，AIoT相關產品營收占比超過10%。

在區域布局方面，樺漢計畫擴大全球製造與服務據點，北美以美國為核心，涵蓋加拿大、墨西哥與南美市場；歐洲以匈牙利為樞紐服務歐盟市場；亞太則以新加坡為中心。此舉除強化供應鏈韌性外，也因應關稅與地緣政治風險，優化生產與出貨效率。

此外，樺漢由於2025上半年AI相關營收達101億元，占比逾14%，年增近倍。後續預期繼續拓展製造、航太與軍工等高成長領域，並加強邊緣伺服器、整機解決方案，以及物聯網安全平台的滲透率。雖然全球景氣仍存不確定性，但管理層看好公司能夠憑藉穩健財務結構、穩定配息能力，在大環境不確定性因素帶來的挑戰中逆風前行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財