晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

反制歐盟 中國制裁2家立陶宛銀行

2025/08/13 17:14

中國商務部宣布，對2家立陶宛銀行實施制裁。（擷自X@DrShPk帳號）中國商務部宣布，對2家立陶宛銀行實施制裁。（擷自X@DrShPk帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國今（13）日對2家立陶宛銀行實施制裁，稱此舉是對歐盟在最新一輪對俄制裁中將2家中國金融機構納入制裁範圍的報復。

根據美聯社（AP）報導，中國商務部今日表示，立陶宛UAB Urbo Bankas和AB Mano Bankas被禁止與中國境內個人或機構進行任何合作。

中國商務部指出，歐盟無視中國嚴正立場，執意將2家涉嫌參與俄羅斯業務的中國金融機構列入制裁名單，並於8月9日正式實施制裁，此舉嚴重損害中國企業合法權益，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。

中國商務部強調，希望歐洲珍視中國與歐盟及其成員國在經貿和金融領域的長期良好合作關係，糾正有關錯誤做法，停止損害中國利益和破壞中歐合作行為。

歐盟7月對支持俄羅斯的個人和公司實施新一輪制裁，該制裁於8月9日生效，其中包括多家中國公司。關於哪些中國金融機構受到影響，中國商務部並未透露。

另外，北約過去曾稱中國是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的「關鍵促成者」，因為中國公司向俄羅斯出售工具、設備和微電子產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財