南韓「史上最嚴」限貸奏效 首爾低於9億韓圜公寓成交易主力

南韓6月底開始實施外界號稱「史上最嚴格」房屋貸款限制措施後，首爾公寓成交量下跌。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓6月底開始實施外界號稱「史上最嚴格」房屋貸款限制措施後，數據顯示首都首爾公寓成交量暴跌，其中有一半的交易案金額低於9億韓圜（約1954萬台幣）。

南韓《中央日報》11日報導，南韓實施限貸政策以來，住房抵押貸款額度被限制在最高6億韓圜（約1302萬台幣），中、高價公寓交易量急劇萎縮；反之，未超過貸款額度限制的低價公寓則成為交易主力。

南韓國土交通部成交價格系統顯示，自限貸實施次日6月28日至8月10日的43天內，首爾公寓的有效成交量為4646間。其中，9億韓圜以下交易為2052間，占整體的49.5％。開始限貸政策的前43天（5月16日至6月27日）申報的1萬4528套交易中，9億韓圜以下交易僅占比為37.7％（5473間），相比之下限貸後低價公寓成交比例上升11.8％。

目前，除了江南3區和龍山區等限購地區外，首爾其餘地區的住房抵押貸款比率為70％，也就是說，在適用住房抵押貸款最高比例的情況下，貸款6億韓圜所對應的房價上限也在9億韓圜左右。從7月開始實施的三階段壓力總負債本息償還比率措施，使得收入對比貸款額度減少，也對低價為主的交易增加產生了影響。其中，6億韓圜以下公寓交易比例由限貸前的14.7％增加到限貸後的22.8％，上升8.1％，漲幅最大。

6億至9億韓圜的公寓成交比例從23％上升到26.8％，增加3.8％。相反，9億至15億韓圜的成交比例從限貸前43天的34.7％下降到限貸後的28.6％，減少約6％。特別是限貸前占比23％的15億至30億韓圜區間，在限貸後降至15.6％，減少7.4％，降幅最大，顯示限貸措施對高價房產交易起了一定的抑制效果。

