晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數位經濟發展諮詢會再次召開 數發部聚焦2大AI議題

2025/08/13 16:18

數位發展部12日召開「數位經濟發展諮詢會」第2次委員會議。（數發部提供）數位發展部12日召開「數位經濟發展諮詢會」第2次委員會議。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部12日召開「數位經濟發展諮詢會」第2次委員會議，邀請產學研專家，就「AI產業發展」、「AI資料治理」2大關鍵議題聚焦討論，持續藉由AI驅動產業發展，並兼顧資料治理及隱私保護，為未來的數位政策規劃凝聚共識。

數位發展部部長黃彥男開場指出，數位經濟方向多元，需要共同討論。台灣在AI造浪上過去有很好的基礎與硬體技術，接下來就是結合政策工具推動軟體及資料應用發展，來提供更多創新應用服務，台灣將很有機會成為AI應用大國。

黃彥男說，數發部推動相關策略與措施，更呼應行政院目前擘劃推動的「AI新十大建設」方案，聚焦推動「AI軟體產業登峰」，並建構「智慧政府與資料治理」等關鍵任務，以打造賴總統「智慧科技島、數位新社會」的國政願景。

在「AI產業發展」議題上，在場委員普遍倡議應壯大資服軟體產業，深耕垂直領域發展具台灣特色的AI應用，並呼籲提前部署台灣AI人才儲備與培育等發展重點。

數發部以5大政策工具建構AI產業生態系，包含：算力、資料、人才、行銷和資金，期望能以AI驅動資訊軟體服務成為台灣下一個兆元級產業，讓資服務產值在2027年達新台幣8000億元、2030年突破兆元的目標。

在「AI資料治理」議題上，委員關切資料治理與共享機制、台灣主權語料整備、在地語境與文化主體性、資料主控與隱私保護等問題，數發部「以資料驅動AI與數位經濟永續發展」為願景，透過完善資料基礎、強化資料賦能、引領創新應用3大策略，健全資料管理及法制環境，助攻主權AI訓練發展。

數發部表示，數位經濟發展諮詢會已成功搭建產官學研之間的溝通橋梁，並以專業及多元視角提升政策討論與決策的包容性與完整性。本次會議中，委員們提出多項具體建言，包括：強化AI軟硬整合、發展具競爭優勢的利基型AI應用、推動AI人才培育及管理素養、完善資料治理機制等。

數發部強調，將把這些意見納入後續政策規劃與推動重點，確保施政更加貼近AI產業發展需求，並保持高度前瞻性與國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財