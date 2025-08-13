晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

亞航7月EPS 0.09元 股價創逾2年新高

2025/08/13 16:15

亞航7月EPS 0.09元。（亞航提供）亞航7月EPS 0.09元。（亞航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太軍工股亞航（2630）今日公布7月自結獲利，7月營收4.78億元，年增16.23%，稅後盈餘0.19億元，年增57.31%，每股稅後盈餘0.09元。

亞航累計1-7月營收31.22億元，年增6.3%，亞航上半年營業收入達26.43億元，稅後盈餘1.14億元，每股稅後盈餘0.55元，其中，第二季受惠產品組合改善與台幣升值、降低軍機維修的進口成本，毛利率提升至12.49%，單季每股稅後盈餘0.4元，創2019年第一季以來、26個季度新高。

法人指出，亞航受惠既有業務學習曲線上升，加上持續布局無人機業務，除已成為第一家取得中科院授權的中型無人機複材機體製造技術資料廠商外，目前則等待無人機標案開標，若與得標廠商合作，可望推升未來營運。

亞航今日盤中一度攻高到62.3元，創2023年7月以來新高，終場以上漲3.3元的60.1元作收，漲幅5.81%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財