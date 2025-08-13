臺灣週ETF投資博覽會10月中登場 首度移師高雄

2025年ETF投資博覽會將於10月中旬於高雄登場。（圖:證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕2025臺灣週ETF投資博覽會今年首度移師高雄，預計在10月17日至19日登場，今舉行展前記者會，證交所董事長林修銘表示，截至今年6月底，整體ETF規模已突破6.5兆元，穩居亞洲第三。臺灣市場已累積超過270檔ETF，受益人數達1544萬人，ETF已成為全民理財的重要工具。

林修銘指出，台灣ETF市場題材多元且具話題性，涵蓋高股息、AI科技、半導體、ESG永續、電動車、REITs等，成功吸引不同世代、不同需求的投資人參與。特別是主動式ETF與被動式多資產ETF的推出，更是今年市場的亮點。

作為資本市場的核心平台，林修銘說，證交所持續優化制度、推動商品創新、深化國際合作，並鏈結臺灣優勢產業，積極打造具「臺灣DNA」的資產管理與ETF生態系。今年的博覽會，正是證交所與主管機關、周邊單位及業界攜手合作的重要成果展現。

本屆博覽會規劃五大特色展區，分別是創富主舞台、主題展區、高雄專區、金融展區與ETF沙龍區，邀集公協會及國內外13家投信、券商共同參與，結合專題講座、互動體驗與投資教育，讓民眾全面了解政策藍圖與市場創新脈動。同時選址於亞洲資產管理中心首座試辦金融專區，象徵臺灣資本市場邁向新里程、開啟嶄新篇章。

