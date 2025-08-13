限制高股息ETF配息？金管會澄清了

金管會說，現行規範是為強化ETF採用「收益平準金」作為配息來源之管理，並未禁止ETF以股息或資本利得進行收益分配，也不是打壓高股息ETF發展之新規範。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕有關網路傳言，「金管會發布新規範限制高股息ETF配息」一節，金管會今天提出澄清，現行規範是為強化ETF採用「收益平準金」作為配息來源之管理，並未禁止ETF以股息或資本利得進行收益分配，而且，也不是打壓高股息ETF發展之新規範。

金管會證期局表示，「收益平準金」為基金帳上之會計項目，這是源自投資人申購時所繳付之價金。有鑑於「收益平準金」源自投資人申購價金，為強化ETF採用收益平準金作為收益分配來源之管理，金管會於2023年11月13日以金管證投字第 1120358072 號函發函規定，要求投信業者應強化內部控制，確保ETF收益平準金之正常使用，避免業者利用收益平準金衝高配息率。

尤其，金管會近期因發現投信業者實務作法不一，為協助投信公司落實金管會2023年11月函所訂原則，因此，投信投顧公會於2025年7月4日發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」；但該指引未禁止ETF採用股息或資本利得進行收益分配，亦非屬打壓高股息ETF發展之新規定，相關內容已於2025年7月4日公告於投信投顧公會網站。

證期局表示，ETF已成為國人理財主要商品之一，金管會將持續精進相關制度與管理措施，並督導投信公司加強ETF之資訊揭露，持續向投資人宣導正確之投資觀念，以利維護投資人權益，促進我國資本市場健全發展。

