關稅「20＋N」還在談 勞動部：9大產業百萬勞工恐受衝擊

勞動部公告「強化版僱用安定措施」，勞動部長洪申翰（中）指出，主要是參考工會建議、減班休息數據，以及經濟部的產業衝擊評估，同時納入匯率因素，綜合評估而做出的決定。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美對台祭20%對等關稅，實際稅率計算是各商品原有稅率加上20%，目前台美關稅談判持續進行，但勞動部今日已公告「強化版僱用安定措施」，擴大適用對象由原先的3行業擴及9行業，並回溯自114年8月1日起辦理，凸顯出美國對等關稅對產業的衝擊，以此9大產業最為嚴峻，至於受衝擊的勞工人數有多少？根據勞動部統計，至今年6月底9大產業的就業保險投保人數達105萬人。

根據勞動部公告，自8月1日起，「強化版僱用安定措施」的擴大適用對象從原本的「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，再增加「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」及「汽車及其零件製造業」，共9產業的受僱勞工。辦理期間自114年8月1日至115年1月31日。

行政院副院長鄭麗君日前召開記者會，強調目前20%暫時性稅率反映談判當前進展，而後續的談判目標就是持續爭取更好、更合理的對等關稅稅率，但勞動部已公布擴大適用產業別，究竟是如何評估、篩選出這些產業？

勞動部長洪申翰指出，主要是參考工會建議、減班休息數據，以及經濟部的產業衝擊評估，同時納入匯率因素，綜合評估而做出的決定，特別是先前與各大工會座談，許多工會都擔憂該產業雖受衝擊，卻非「僱用安定措施」的公告產業別，且國內傳產以中小企業為主，受衝擊的程度將比大企業更大，更也擔心未來若經營環境惡化，企業將不遵守勞動法規。

根據勞動部統計，至7月底新增6產業已在實施減班休息人數的人數為2761人，但若對比勞動部的就業保險投保人數，至今年6月底9大產業勞工達105萬人，凸顯出這105萬人身處美國關稅衝擊的「第一排」。

洪申翰強調，並不是這105萬人都會受影響，後續還須依據行業別、輸美業績多寡等條件觀察，但整體影響程度，需視「20＋N」的關稅正式實施後，觀察受衝擊的程度，因為多數企業目前仍在觀望後續受影響的程度，才會擬定策略。

至於「強化版僱用安定措施」的預算來源，5成薪資差額補貼由就保基金支應，增加的2成補貼金額因預算尚未通過，先由就安基金墊支，待預算通過後則由特別預算支應。

