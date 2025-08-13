2024年傳銷產業總營業額1055億 營養食品賣最好

公平會今日公告去（2024）年「多層次傳銷事業經營發展狀況」調查結果。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕多層次傳銷產業因過往時有爭議，備受社會各界矚目。主管機關公平會今日公告去（2024）年「多層次傳銷事業經營發展狀況」調查結果，經統計，2024年多層次傳銷事業營業總額較2023年略降，仍是第4年破千億元，高達1055.06億元。

公平會說明，本次調查對象為去年有實施多層次傳銷的335家事業，並扣除尚未實施及已停業、歇業的業者。此調查發現，去年335家傳銷事業營業總額為1055.06億元、年減2.64%，事業平均營業額則為3億1494萬元。

值得矚目的是，根據調查，此335家公司當中，營業額達到10億元以上的事業共有22家，佔總家數6.57%，營業額合計達772.2億元、佔整體營業額73.19%，不過其平均營業額為35.1億元、較2023年減少。

另外，此335家多層次傳銷事業當中，營業額在1000萬元至1億元的公司共有119家、佔總家數共35.52%，此119家公司的營業額合計約為44.26億元，佔整體營業額4.19%。

調查也發現，多層次傳銷事業中，仍以女性傳銷商為市場主力，去年女性傳銷商共計有258.38萬人、佔比72.05%；且從傳銷商品來看，以營養食品類銷售額最高，共計665.34億元、佔比63.06%，其次為美容保養品，銷售額為217.92億元、佔比20.65%。

