因應對等關稅影響 海關提供2項簡化通關措施

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為因應美國自8月7日起對我國加徵20%對等關稅，財政部關務署表示，海關對保稅業者提供「保稅區按月彙報報關全免裝箱單」及「擴大實施海關遠端稽核」2項簡化通關措施，以降低業者作業成本。根據統計，科學園區、保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、科技產業園區、農業科技園區及自由貿易港區約1224家業者，每月可減少製作約20萬份裝箱單並節省10萬小時作業時間。

關務署說明，「保稅區按月彙報報關全免裝箱單」是指保稅業者出貨每月只需彙整申報1份報單，且報關時無須檢附裝箱單，保稅業者與保稅區或與課稅區間相關供應鏈出貨，均可適用放寬措施。「擴大實施海關遠端稽核」則是海關透過保稅智慧服務平台擴大實施遠端稽核，減少監管海關實地查核，降低行政干預，以減輕業者行政作業及法遵成本。

關務署表示，將持續關注美國關稅政策的最新發展，並配合政府整體規劃適時調整相關措施，以減輕出口供應鏈業者受美國加徵關稅影響。相關資訊可至財政部專區查詢，也可撥打關務署諮詢專線「（02）25505500，分機2751、2752、2724」洽詢。

