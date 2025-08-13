輝達效應 5、6月北市每3件預售屋揭露就有1件來自北投

5、6月，北市每3件預售屋揭露就有1件出現在北投。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕自從輝達在5月下旬宣布海外總部落腳北投的北士科後，即便目前T17、T18地上權案合約有待解決，但該區域預售屋買氣始終為整個台北市買氣較強的區域，尤其5、6月，北市將近每3件預售屋揭露就有1件出現在北投。

根據信義房屋彙整，今年5、6月台北市揭露預售屋件數合計約711件，其中243件來自北投區、占比約34.17%，也就是說每2.92件就有1件來自北投區，而北投區目前推案最熱絡的區域則是北士科重劃區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然現在房市買氣主要仍是個案表現，但北投熱銷預售案相對多一些。而過去北市重大建設開發案大多出現在南港以及台北車站的雙子星周邊，因此北士科買氣本來偏冷，但自從輝達宣布海外總部地點以北士科機率最高後，迅速拉抬當地房市的能見度與話題，促使北投罕見成為北市的房市熱區。

至於，5、6月北市其它預售案買氣較好的行政區，還有南港、大同以及文山，揭露件數各為98、97與88件，反觀市中心買氣相對冷。

曾敬德表示，過去北市重大建設都在東邊不然就是西邊，北邊的重大建設利多數量並不多，這次設置總部的利多，讓當地房市成為市場關注焦點，接下來就看利多是否持續發酵與是否有擴散效應。

