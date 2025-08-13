晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北市身心障礙者創業補助放寬 最高達128萬元

2025/08/13 14:40

台北市修法放寬身心障礙者創業補助。（翻攝自台北市勞動力重建運用處網站）台北市修法放寬身心障礙者創業補助。（翻攝自台北市勞動力重建運用處網站）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動力重建運用處今（13日）宣布，將「台北市身心障礙者自力更生創業補助辦法」正式更名為「台北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」。這次修法內容因應物價上漲，提高每月租金補助，也取消申請年齡上限，並放寬申請限制。修正草案已於昨（12日）市政會議中，由台北市長蔣萬安審議並核定通過。勞動局說明，修法後，台北市創業補助累計最高可達128萬元，為全國最高。

勞動局長王秋冬表示，近年因物價與租金不斷上漲，市府決定將每月租金補助從原本的2萬元提高至3萬元，並針對連續經營事業超過5年，且有設施汰換或設備增購需求的業者，提供最高10萬元的補助。王秋冬補充，修法後，台北市的創業補助累計最高可達128萬元，期盼能減輕經營壓力、提升市場競爭力。

勞動力重建處處長陳昆鴻提到，申請條件從原先20歲至68歲，配合民法規定滿18歲為成年，修正申請年齡，並取消年齡上限。除此之外，這次修法也放寬申請限制，如曾領有相同性質補助，但補助期間未重疊者，仍得提出補助申請，同時刪除受補助期間受補助者擔任申請案外營利事業負責人的限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財