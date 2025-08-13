北市身心障礙者創業補助放寬 最高達128萬元

台北市修法放寬身心障礙者創業補助。（翻攝自台北市勞動力重建運用處網站）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動力重建運用處今（13日）宣布，將「台北市身心障礙者自力更生創業補助辦法」正式更名為「台北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」。這次修法內容因應物價上漲，提高每月租金補助，也取消申請年齡上限，並放寬申請限制。修正草案已於昨（12日）市政會議中，由台北市長蔣萬安審議並核定通過。勞動局說明，修法後，台北市創業補助累計最高可達128萬元，為全國最高。

勞動局長王秋冬表示，近年因物價與租金不斷上漲，市府決定將每月租金補助從原本的2萬元提高至3萬元，並針對連續經營事業超過5年，且有設施汰換或設備增購需求的業者，提供最高10萬元的補助。王秋冬補充，修法後，台北市的創業補助累計最高可達128萬元，期盼能減輕經營壓力、提升市場競爭力。

請繼續往下閱讀...

勞動力重建處處長陳昆鴻提到，申請條件從原先20歲至68歲，配合民法規定滿18歲為成年，修正申請年齡，並取消年齡上限。除此之外，這次修法也放寬申請限制，如曾領有相同性質補助，但補助期間未重疊者，仍得提出補助申請，同時刪除受補助期間受補助者擔任申請案外營利事業負責人的限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法