中鋼：依需求調整供應機制 未刻意讓利

2025/08/13 13:33

中鋼表示，依照客戶需求與產業屬性，適時調整供應節奏與配套機制，未有讓利情形。（記者洪臣宏攝）中鋼表示，依照客戶需求與產業屬性，適時調整供應節奏與配套機制，未有讓利情形。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國關稅衝擊國內產業，經濟部長郭智輝11日拋出協助中鋼降低成本，讓利給中下游業者，中鋼今（13）日表示，中鋼密切關注全球經貿與市場趨勢變化，持續依照客戶需求與產業屬性，適時調整供應節奏與配套機制，以確保資源有效投入於真正需要之處，並未有刻意讓利情形。 

郭智輝11日與汽車相關業者進行「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，他提出6項因應對策，包括由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。中鋼有130餘萬股民，「讓利說」引起高度關注。

中鋼今天發布聲明指出，近日政府提出協助方案（即媒體報導之「讓利」）之規劃，係透過法人單位彙整用鋼產業的需求共同向中鋼購買原料，中鋼也會依據既有銷售制度，提供多元配套措施，以協助中下游企業共同渡過難關，共創互利雙贏的局面。

中鋼表示，高度重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，始終以穩健、透明為溝通原則，凝聚內部共識，促進組織和諧。面對經營環境變化，公司將持續以理性協調的態度，積極研議並務實推動可行方案，力求在企業永續經營、員工權益保障與客戶發展需求之間取得良好平衡。

中鋼說，當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰，將持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為臺灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

