工總提緩徵碳費 環境部：如期上路、2措施挺產業

2025/08/13 13:43

因應美國對等關稅影響，工總盼緩徵碳費；對此，環境部表示，我國碳費制度將如期上路。（記者黃宜靜攝）因應美國對等關稅影響，工總盼緩徵碳費；對此，環境部表示，我國碳費制度將如期上路。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕因應美國對等關稅影響，工總盼政府除穩定匯率、擴充信保基金外，也祭出「救急3支箭」，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大協助或對受損產業紓困；對此，環境部表示，近期歐亞領導國家均未調整淨零轉型的目標，且從今年度產業提出的自主減量計畫，均可看出減碳的動力相當強，因此我國碳費制度將如期上路，並將透過擴大高碳洩漏風險事業適用對象、補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級。

環境部表示，美國對等關稅政策主要影響的產業，包含工具機、水五金、扣件、汽機車零組件等，其中近9成為中小企業，經過環境部以113年的排放量資料分析464廠碳費徵收對象，涉及工具機的事業有1廠、涉及汽機車零組件的事業有2廠、無扣件業，至於中小企業則有7廠。面對關稅政策對整體產業可能帶來的衝擊，提出2大措施挺產業，維持碳費徵收對象的國際競爭力。

首先是擴大高碳洩漏風險事業適用對象，環境部指出，在碳費收費辦法規定，徵收對象如屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量即可享有0.2的係數折扣，其認定除原先規劃參考國際上針對行業別通案的認定標準外，也將評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上、受關稅衝擊影響導致出口成本增加一定比例、或是面對國際商品傾銷風險等情形，可藉逐年申請取得適用資格，避免碳費課徵弱化產業國際競爭力。

再者，補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級。環境部說明，目前已有逾9成的碳費徵收對象提出自主減量計畫的申請或登記，將適用每公噸50元或100元的優惠費率，環境部正偕同經濟部積極辦理自主減量計畫的審查作業，也將與經濟部合作規劃專案補助，包括製程改善、能源效率提升及低碳燃料替代等減碳措施，以及相關技術研發，積極協助企業低碳轉型，符合國際綠色供應鏈要求。

環境部表示，碳定價制度是帶動我國企業綠色成長及轉型的重要工具之一。為協助產業度過關稅政策危機，事業如營利狀況不佳或受國際經貿政策影響，只要提出自主減量計畫經審查通過，即可申請碳費收費排放量的折扣。此外，環境部將與經濟部合作，補助獎勵產業轉型升級，在穩健推動碳費的同時，確保臺灣產業在全球淨零與綠色科技競賽中持續保有優勢。

