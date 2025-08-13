晴時多雲

破解勞退迷思：不會倒、報酬穩、勞退自提好處多

2025/08/13 15:30

勞退是指勞工退休金制度，透過個人專戶的儲蓄與投資，為勞工提供穩定的退休財務來源，是退休後的重要財務支柱之一。（示意圖，資料照）勞退是指勞工退休金制度，透過個人專戶的儲蓄與投資，為勞工提供穩定的退休財務來源，是退休後的重要財務支柱之一。（示意圖，資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人擔心勞工退休金（勞退）會像勞保一樣有破產風險，也憂慮報酬率偏低，甚至害怕若勞退基金投資虧損，自己的退休金會受影響。事實上，這些擔心多半是誤解，本報將逐一破解，並告訴你勞退自提的真正好處。

迷思 1：勞退會破產？

首先，要先分清楚「勞工退休金」與「勞保老年年金」是2筆不同的錢，在性質、計算方式與領取條件上都有明顯差異。勞保老年年金類似「資金池」，由所有保險人共同分攤，並不屬於個人帳戶，而勞工退休金採個人專戶制，就算換工作，帳戶與累積金額也會跟著你走。

此外，勞退設有 「保老本條款」。依《勞工退休金條例》第29條規定，勞工請領退休金後存入金融機構專戶的金額，不得被抵銷、扣押、作為擔保或強制執行，也就是說沒有人能拿走你的退休金。

迷思 2：勞退要等到60歲才能領，報酬率偏低？

勞退個人專戶的本金與收益，必須等到年滿60歲才可提領，這是事實，但報酬率並不低。根據統計，自勞退基金成立至今，雖歷經市場波動，上上下下波動，但是整體趨勢是一路往上的，年化報酬率3.95%，遠高於銀行定存利率，長期累積的成效不容小覷。

迷思 3：政府投資虧損會動到我的退休金？

許多勞工擔心政府運用退休金投資若發生虧損，會影響自己的本金。對此，勞保局已明確表示，個人專戶累積的本金不會因基金虧損而減少。若當年度基金運用為負收益，只會影響當年度的收益數字，不會從勞工專戶扣錢。

加上勞退還有最低收益保障，即每年保證不低於2年期定存利率，確保帳戶收益為正。因此，勞退個人專戶的本金與基本收益都受到保障，勞工無需過度擔憂。

破除上述勞工常見迷思後，我們也來談談你不可不知道勞退自提的好處。

勞退自提的4大好處

1.強迫儲蓄：每月固定提撥，累積退休金更有紀律。

2.節稅優惠：員工自提金額可全額從當年度個人綜合所得額中扣除。

3.收益保障：享有最低收益保障，不必擔心虧損吃掉本金。

4.本金放大：自提提高本金，複利效應讓退休金成長更快。

當然，有不少勞工會因擔心「薪水不夠用」而放棄自提，但從多年數據來看，新制勞退基金多數年份都有正收益，加上不會破產、可節稅、收益有保障等優勢，早點開始自提對未來更有利。

