正德上半年EPS 0.93元 正面看散裝市況

正德上半年EPS 0.93元。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航運業者正德 （2641）在4艘新造船舶今年陸續交船加入營運下，第2季單季合併營收5.5億元，年增39.66％，營業毛利2.32億元，年增25.76％，稅後淨利2.05億元，每股稅後純益0.64元；第2季單季合併營收較第1季成長8.8%，毛利率由第1季34.5%成長至42.16%，營業利益率由26.75%成長至37.6%。上半年合併營收約為10.56億元，年增34.68％，營業毛利4.06億元，年增11.05％，稅後淨利2.93億元，年增8.53％，每股稅後純益0.93元。

正德董事會通過訂造5艘1.75萬噸多用途（MPP）船型船舶，正德指出，MPP船型作為可載運多樣化物品的靈活船型，受益於全球重件物流需求回溫，自2021年起租金走勢呈顯明顯上揚。隨著風電與油氣建設逐步恢復，並受IMO碳排規範驅動，具備節能與吊裝能力的MPP船型將受青睞，這批船舶預計2027年開始交船，且已洽妥租家長期租約。

展望後市，正德指出，4月以來延燒許久的美國對等關稅議題隨著8月1日起美國與各國對等關稅談判陸續底定激勵，乾散貨市場的不確定因素下降，貿易壁壘的增加可能導致全球航運流向調整，同時推高供應鏈成本，供應鏈的重新調整可能會增加航運需求，乾散貨市場的核心驅動因素仍然是整體經濟和消費需求，有助活絡全球運輸貿易。

另外，紅海繞道情況還在持續，而今年南美地區穀物豐收，產量創新高，受美國政策與關稅影響，中國繼續加大對巴西採購以降低對美依賴，航程增加將有助於推升運價，加上巴西今年收成時程較往年延後，有助延長出貨周期，可望支撐暑假傳統淡季行情；西非新礦場的鐵礦砂預計下半年開始量產，市況有望轉佳，中國兩大礦商與西非新礦場有長期合作基礎；加上中國於7月宣布正式啟動5兆元西藏高原東緣的「雅魯藏布江下游水力發電工程計畫」，建設全球最大水壩，有激勵市場對原物料需求的信心，整體市況可正面看待。

法人分析，不只是中國再拚建全球最大水壩的需求加入，未來還有一直未能停戰的烏俄戰爭停戰需求，未來如果停戰，因為戰爭期間拉長，烏克蘭重建對於原物料的需求龐大，散裝船業者增加和平商機，初期需求量會集中在承載貨物種類多元中、小型散裝船，船舶有裝卸機械散裝船更搶手，推動小型船淡季不淡。

