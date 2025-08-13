24歲存款逾300萬元！她堅持每天做3件事

24歲英國女子米婭表示，每天堅持早餐只花0.5英鎊（約新台幣20元），自己帶便當，且吃喝公司免費咖啡，如今存款已達7.5萬英鎊。（示意圖，擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕為了在40歲前實現「軟性退休」，1位24歲英國女子米婭（Mia）表示，她每天堅持早餐只花0.5英鎊（約新台幣20元），自己帶便當，且吃喝公司免費咖啡，換算下來，1天3餐加上乘坐公共交通工具，花的錢約13英鎊（約新台幣526元），比倫敦一些咖啡館的沙拉價格還低，如今他已成功存下7.5萬英鎊（約新台幣303.6萬元）。

外媒報導，Mia在TikTok分享其存錢、理財技巧，從她的影片可見，她立下目標希望在40歲前實現「軟性退休」，她補充，所謂軟性退休，並並非完全不工作，而是只參與自己感興趣的專案，不再受朝九晚五的工作束縛。

為達此目標，她每年僅維持基本生活支出，簡約自律的生活方式，而經典口頭禪則是：「我寧願在20多歲拚命努力，也不想在45歲時還得看老闆臉色請假1天」。

根據《Daily Mail》報導，為在40歲前實現退休目標，她每天只吃價值0.5英鎊的早餐（1個雞蛋+半個貝果）、也從不在外買咖啡。

午餐則帶前1晚的剩菜，價格約0.8英鎊（約新台幣32元），至於晚餐做的意大利肉醬每份只需 1 英鎊（約新台幣40.48元），而甜點用空氣炸鍋做的布朗尼每份只需 0.4英鎊（約新台幣16元）。

換算下來，1天3餐和和乘坐公共交通工具上下班，其花費約13英鎊，比倫敦一些咖啡館的沙拉價格還低。

加上目前他住在家裡，省去了房租費。

Mia 精算後得出結論，若想在40歲退休，並每年維持3.5萬英鎊（約新台幣141.68萬元）的基本生活開銷，需累積約125萬英鎊（約新台幣5060萬元）的資產。目前，她已將手上7.5萬英鎊儲蓄中的5.8萬英鎊（約234.78萬元）投資在股市。

雖然她目前每月投資約1500英鎊（約新台幣6.07萬元），但她也清楚，要達成目標，每月至少需投入2000英鎊（約新台幣8.09萬元），因此，她的策略是持續提升正職收入，並拓展副業來增加儲蓄能力。

