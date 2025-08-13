晴時多雲

中鋼讓利工會反彈 郭智輝：「團購」不破壞銷售結構

2025/08/13 12:38

經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝11日與汽車零組件業座談後提出6大因應對策，新聞稿中出現「中鋼讓利」一詞，引起中鋼企業工會不滿反彈。對此，郭智輝表示，是透過集結購買量較小的多家業者談成一個「中盤價」，不破壞中鋼銷售架構，不但能穩住中鋼客源，又可協助中小企業取得成本優勢。

中鋼表示，在兼顧員工及股東等利害關係人權益下，進行各種可能性方案評估，以合理且具競爭力之鋼材價格供應下游用鋼業者的需求；中鋼公司企業工會則強調堅決反對讓利，但支持公司在不虧本情況下，協助下游提升競爭力，共度難關。

郭智輝今出席「2025第九屆新能源國際論壇｣時受訪表示，討論會上評估廠商使用的材料多來自中鋼，螺絲、扣件業者購買的量較小，但家數很多，所以請金屬加工中心除技術輔導外，也要幫忙團購材料。

郭智輝表示，「我請中鋼讓利的意思是說，我們有100家，每家都買3噸的材料，大概就有300噸至400噸，對中鋼來講，他們就可以給300噸至400噸的中盤價格，可以讓利給這些業者，但不破壞中鋼的銷售架構」。

郭智輝強調，對中鋼來講，可以穩住它的客戶來源，另一方面，對小公司來講，過去買3噸的價格，大概可以有便宜5％的價差，將團購的電子商務模式利用到供應鏈上，協助中小企業更有成本的優勢。

