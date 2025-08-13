續聘家庭看護工 「這樣做」可省仲介費

勞動力發展署說明直接聘僱的優點（發展署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部統計，台灣約20萬家庭聘僱外籍家庭看護工，勞動部提醒，如果需要接續聘僱，或是承接其他雇主聘僱的移工，可善用「直聘制度」節省仲介費，勞動部設立的「直接聘僱聯合服務中心」（簡稱直聘中心），提供諮詢、申請、管理、媒合與雙語翻譯等服務，直聘並非難事。

勞動部舉例，62歲的莊先生過去聘僱外籍家庭看護工時，均委託仲介公司辦理，此次想接續聘僱1位越南籍看護工，得知有直聘中心可以提供協助，可省下1筆仲介費用。經由電話向直聘中心諮詢，並親自到現場瞭解流程，才發現直聘非常方便，不但1週內就完成，還能省下仲介費，完全超出他的預期。

勞動部發展署跨國勞動力事務中心主任莊國良指出，目前並非所有的家事移工聘僱都可透過直聘，因為牽涉到移工來源國不願釋出移工名單，對方仍希望透過該國仲介申請，但對於已在國內工作的移工，如果雇主要「接續聘僱」，或是「承接」其他雇主釋出的移工人力，也就是已有明確的聘僱對象，就可透過直聘中心辦理。

勞動部表示，目前我國聘僱外籍移工採「雙軌制度」，雇主除了透過仲介公司申辦外，也可以選擇「自行辦理」，但對大部分雇主來說，第1次自己辦理聘僱移工，不知從何著手。因此，勞動部特別成立直聘中心，協助沒有委託仲介的雇主處理所有聘僱流程，包括聘僱諮詢與法規說明、案件申請與資料準備、聘後管理與提醒服務、雙語翻譯與通譯協助、媒合移工與轉換雇主。無論是製造業者、農林牧或養殖漁業、或是需要照顧年長者的家庭類雇主，只要有聘僱需求，都能透過直聘中心獲得客製化的協助。

