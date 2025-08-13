晴時多雲

美聯準會降息預期增 新台幣重返29字頭

2025/08/13 12:14

美國通膨溫和提振降息預期　新台幣重返29字頭（記者陳梅英攝）美國通膨溫和提振降息預期　新台幣重返29字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國7月通膨數據表現溫和，市場對9月降息預期升溫，激勵美股收紅、美元回落，台北股匯同步走揚。台股早盤一度大漲逾200點，新台幣兌美元匯率開盤即升破30元整數關卡，重返29字頭，中午暫收29.992元、升值3.4分，台北外匯經紀公司成交量4.61億美元。

美國勞工部12日公布7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，與6月持平，低於市場預期的2.8%；扣除食品與能源的核心CPI年增3.1%，略高於預估的3%。數據公布後，利率期貨顯示市場預期9月降息機率升至94%，美元指數一度跌破98關卡。

新台幣一早反應美元回落以29.98元開出，升值4.6分，盤中最高觸及29.92元，勁揚1.06角，收復前一日的跌幅，惟美元下檔有撐，台幣隨後升幅收斂。

匯銀人士指出，美元走弱確實為台幣提供支撐，但台美關稅仍在談判中，加上聯準會內部對9月降息意見仍然分歧，仍需更多數據支持，短線新台幣匯價預期仍在30元附近區間波動。後續關注8月通膨與就業數據，以及下週全球央行年會中聯準會主席鮑爾的談話。

