晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅疊加引發朝野熱議 許毓仁：不應陷入「批評症候群」

2025/08/13 12:01

前國民黨不分區立委、現華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁。（資料照）前國民黨不分區立委、現華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國日前宣佈對台徵收20％對等關稅，在雙方談判持續進行之際，近期又因關稅疊加議題，掀起激烈討論。對此，前國民黨不分區立委許毓仁今（13）日在臉書發文表示，台灣正處在艱難的國際經貿環境中，這需要我們不分藍綠、團結一致，呼籲朝野不應陷入「批評症候群」。

現為華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員的許毓仁指出，國際上「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加才是例外。到目前為止，只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣與美國的談判尚未結束，現階段採用的只是「暫定稅率」，自然適用原則而不是例外。

許毓仁補充，就連南韓對美國投資提升到3500億美元，都沒有換到不疊加條款，台灣若是在談判中途就能拿到，國際上恐怕都會覺得不可思議。

文中表示，有些人批評談判團隊能力不足，但現實是無論是藍營或是綠營執政「負責談判的專業人員幾乎是同一批」，包括行政院經貿談判辦公室、幕僚與智庫專家，例如中經院、台經院等。許毓仁強調，貿易談判不是一場場「鍵盤比賽」，而是長期累積的實力與布局。

針對在野黨質疑台美談判過程「黑箱」，許毓仁指出，這是因為美國總統川普刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難。

許毓仁提到，傳統的貿易談判往往以「年」為單位，雙方交換開放清單，再做產業影響評估、舉辦公聽會、設計補貼與轉型方案，最後簽署草約與正式協議。但川普的對等關稅是以「天」來計算，90天內要談判的國家多達100多個。他的慣用手法是先祭出極高稅率威脅，待對方震驚後，再丟出看似較合理的對案，並要求短時間內做出決定。

對等關稅影響最大的領域，許毓仁認為應該會是台灣傳產，因為這些產業近年本來就受到匯率與國際稅率的雙重壓力。政府當然希望在談判中爭取不疊加條款，但也必須認清低稅率往往要用「大投資或大採購」來交換，國內是否能接受數千億美元級別的對美投資或採購。

許毓仁強調，這場關稅談判不僅是經貿議題，更是攸關台灣產業生存與國際地位的考驗。各界必須認知到「 國際規則並非量身打造給台灣，談判必須在現實與利益間取捨」，政治對立與意識形態爭論，無助於提升談判籌碼。在國際談判桌上，台灣必須呈現一個團結、一致、務實的國家形象，才能讓對方相信我們有能力兌現承諾，也才有機會爭取更好的條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財