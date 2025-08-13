關稅疊加引發朝野熱議 許毓仁：不應陷入「批評症候群」

前國民黨不分區立委、現華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國日前宣佈對台徵收20％對等關稅，在雙方談判持續進行之際，近期又因關稅疊加議題，掀起激烈討論。對此，前國民黨不分區立委許毓仁今（13）日在臉書發文表示，台灣正處在艱難的國際經貿環境中，這需要我們不分藍綠、團結一致，呼籲朝野不應陷入「批評症候群」。

現為華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員的許毓仁指出，國際上「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加才是例外。到目前為止，只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣與美國的談判尚未結束，現階段採用的只是「暫定稅率」，自然適用原則而不是例外。

許毓仁補充，就連南韓對美國投資提升到3500億美元，都沒有換到不疊加條款，台灣若是在談判中途就能拿到，國際上恐怕都會覺得不可思議。

文中表示，有些人批評談判團隊能力不足，但現實是無論是藍營或是綠營執政「負責談判的專業人員幾乎是同一批」，包括行政院經貿談判辦公室、幕僚與智庫專家，例如中經院、台經院等。許毓仁強調，貿易談判不是一場場「鍵盤比賽」，而是長期累積的實力與布局。

針對在野黨質疑台美談判過程「黑箱」，許毓仁指出，這是因為美國總統川普刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難。

許毓仁提到，傳統的貿易談判往往以「年」為單位，雙方交換開放清單，再做產業影響評估、舉辦公聽會、設計補貼與轉型方案，最後簽署草約與正式協議。但川普的對等關稅是以「天」來計算，90天內要談判的國家多達100多個。他的慣用手法是先祭出極高稅率威脅，待對方震驚後，再丟出看似較合理的對案，並要求短時間內做出決定。

對等關稅影響最大的領域，許毓仁認為應該會是台灣傳產，因為這些產業近年本來就受到匯率與國際稅率的雙重壓力。政府當然希望在談判中爭取不疊加條款，但也必須認清低稅率往往要用「大投資或大採購」來交換，國內是否能接受數千億美元級別的對美投資或採購。

許毓仁強調，這場關稅談判不僅是經貿議題，更是攸關台灣產業生存與國際地位的考驗。各界必須認知到「 國際規則並非量身打造給台灣，談判必須在現實與利益間取捨」，政治對立與意識形態爭論，無助於提升談判籌碼。在國際談判桌上，台灣必須呈現一個團結、一致、務實的國家形象，才能讓對方相信我們有能力兌現承諾，也才有機會爭取更好的條件。

