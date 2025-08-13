焦點股》安馳：Q2盈轉虧 昨漲停今跌停

安馳第二季每股虧損達3.33元。圖為董事長李瑞西。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商安馳科技（3528）第2季因匯兌損失，造成業外損失侵蝕獲利，營運由盈轉虧，稅後淨損2.22億元，每股稅後虧損3.33元；衝擊今股價重挫，盤中由昨漲停轉跌停，截至11點41分，跌停價為87.2元、下跌9.6元，成交量逾4300張。

安馳科技上半年營收36.24億元、年增40.88%，受惠AI帶動相關供應鏈市場需求增加，關稅不確定性，部分客戶提前拉貨，帶動安馳ADI、AMD、Qorvo等主要代理線出貨量穩健成長，但受到台幣強勢升值影響，第2季虧損顯著，拖累上半年稅後淨損0.87億元，每股稅後虧損1.31元。

安馳7月營收7.43億元，月增7.12%，1-7月營收43.67億元，年增44.04%。展望下半年，公司持續聚焦「AI + IoT + 5G」技術整合應用，也將審慎應對關稅政策與匯率波動的影響，力求逐季營運回溫。

