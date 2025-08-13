晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「拿掉核三睦鄰費」惹議 郭智輝親上火線否認失言

2025/08/13 11:45

經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部郭智輝日前提出假設移除核三的敦親睦鄰費，地方支持度是否不變的命題，引起輿論沸騰。對此，郭智輝今日解釋，該問題是社會研究調查中的應變數辨識，僅是提出一個討論方向。

郭智輝今出席「2025第九屆新能源國際論壇｣，會後受訪表示，進行社會科學研究，必須要參考變數的關係，假設把補助的應變數拿掉，是否70％的居民都會支持，「我只是提出這樣一個討論方向」。

屏東縣長周春米今凌晨透過臉書表示對郭發言表達遺憾，郭智輝表示，周可能不知道他所提的是社會科學研究方法中的論述，周可能是就社會學方法思考，應是研究方向不同。

媒體追問郭智輝是否會為失言道歉，郭智輝回應，「你認為這是失言嗎？你認為我在講社會調查時把應變數拿出來再進行調查，這個會是失言嗎？」

針對在野黨砲轟郭智輝是「垃圾部長」，談及是否會提告，郭智輝回應，每一個人對議題都有不同看法，正如同「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，每個人的角度與觀點都不同，個人不認為如此，也不予置評。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財