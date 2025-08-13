「拿掉核三睦鄰費」惹議 郭智輝親上火線否認失言

經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部郭智輝日前提出假設移除核三的敦親睦鄰費，地方支持度是否不變的命題，引起輿論沸騰。對此，郭智輝今日解釋，該問題是社會研究調查中的應變數辨識，僅是提出一個討論方向。

郭智輝今出席「2025第九屆新能源國際論壇｣，會後受訪表示，進行社會科學研究，必須要參考變數的關係，假設把補助的應變數拿掉，是否70％的居民都會支持，「我只是提出這樣一個討論方向」。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米今凌晨透過臉書表示對郭發言表達遺憾，郭智輝表示，周可能不知道他所提的是社會科學研究方法中的論述，周可能是就社會學方法思考，應是研究方向不同。

媒體追問郭智輝是否會為失言道歉，郭智輝回應，「你認為這是失言嗎？你認為我在講社會調查時把應變數拿出來再進行調查，這個會是失言嗎？」

針對在野黨砲轟郭智輝是「垃圾部長」，談及是否會提告，郭智輝回應，每一個人對議題都有不同看法，正如同「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，每個人的角度與觀點都不同，個人不認為如此，也不予置評。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法