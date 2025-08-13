台灣平均月薪5.6萬！全球平均薪資排名出爐

商業雜誌《CEOWORLD》公布「2025年各國平均月薪總額」排名調查，台灣排名全球第41名。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕商業雜誌《CEOWORLD》公布「2025年各國平均月薪總額」排名調查，平均月薪最高的國家是瑞士的8218美元（約新台幣24.5萬），台灣排名全球第41名，平均月薪1870美元（約新台幣5.6萬）在亞洲4小龍墊底。

CEOWORLD這份調查涵蓋全球197個國家及地區，是包含本薪、獎金及津貼，並扣除社會保險的稅後平均月薪排名。

平均月薪前10高國家：

1.瑞士：8218美元（約新台幣24.6萬元）

2.盧森堡：6740美元（約新台幣20.1萬元）

3.美國：6562美元（約新台幣19.6萬元）

4.冰島：6548美元（約新台幣19.6萬元）

5.挪威：5772美元（約新台幣17.2萬元）

6.丹麥：5749美元（約新台幣17.2萬元）

7.加拿大：5188美元（約新台幣15.5萬元）

8.愛爾蘭：4729美元（約新台幣14.1萬元）

9.荷蘭：4688美元（約新台幣14萬元）

10.新加坡：4457美元（約新台幣13.3萬元）

新加坡是唯一上榜前10名的亞洲經濟體；香港排名第22，平均月薪約3177美元（約新台幣9.5萬元）；台灣排名全球第41名，平均月薪1870美元（約新台幣5.6萬）；南韓排名第30名，平均月薪約2287美元（約新台幣6.8萬元）；日本排第27名，平均月薪2583美元（約新台幣7.7萬元）；中國排名第60名，平均月薪為1229美元（約新台幣3.6萬元）。

報告指出，值得注意的是，薪水最高的工作通常集中在金融、保險、電力、採礦、資訊科技、零售和教育領域。反之，行政、旅館和建築業則屬於薪資最低的行業。

文中提到，評估各國薪資競爭力時，通膨因素至關重要，近年許多國家都面臨高通貨膨脹率的情況，這顯著影響購買力，這波很大程度上是由疫情及其引發的供應鏈中斷造成。此外，俄烏戰爭、川普關稅、美中戰略競爭、中東緊張局勢等地緣政治風險都加劇這些問題，導致能源危機惡化並造成供應延遲。

另外根據台灣主計總處11日公布資料顯示，1至6月經常性薪資平均4萬7608元、年增2.99%，創25年同期最大增幅

