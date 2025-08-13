晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

降低關稅衝擊 商總籲按產業別組「國家隊」找替代市場

2025/08/13 11:08

商總呼籲政府按照產業別，以「國家隊」型態尋找替代市場。（路透）商總呼籲政府按照產業別，以「國家隊」型態尋找替代市場。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國對我國加徵關稅的衝擊，全國商業總會（商總）呼籲政府透過政策引導，按照產業別，以「國家隊」型態尋找美國以外的多元替代市場。

針對產業支持措施，商總提出四項建議，首先是台灣作為出口導向經濟體，面對美國關稅衝擊，建議應以產業別為區分，在政府政策引導下，以「國家隊」的形式「打團體戰」。由政府部門、產業公協會為引領，透過政府的政策資源挹注，除美國市場外，積極尋找多元替代市場，全力填補美國對等關稅下所產生的訂單缺口。

商總建議，政府應擴大舉辦大型的國際產業展覽會議，彰顯會展效益，強化歐洲、東南亞等市場的鏈結。透過政策補貼，吸引「潛在買家」來台採購台灣優質精品，一方面降低國際客戶與本地業者的溝通與交易成本，並鼓勵國際買家對接產業國家隊；另一方面則可以活絡內需產業、促進觀光周邊產業。

匯率方面，商總表示，穩定的貨幣政策，對內可以維持國內社會經濟與物價波動，對外貿易依存度高的台灣而言，匯率過度振盪，不利國家整體經濟發展。過去幾個月，出口外銷業者同時面對匯率及關稅壓力，生存空間被嚴重擠壓，產業界期盼穩定的匯率，唯有更周全、更穩健的貨幣政策及匯率，才能成為業者面對關稅衝擊的緩衝。

勞工方面，商總表示，企業因受美國關稅衝擊，政府雖著手提供企業的補貼輔導措施外，繼之影響的是勞工減班、減薪、裁員失業等狀態，恐擴大成為社會安全網的問題，建議政府應比照疫情期間或重大災害的規格，提出協助企業及勞工之因應方案及相關補貼措施，以確保業者和勞工生計。

商總表示，充分理解談判團隊的努力，誠摯盼望後續談判能有所突破，盡可能降低對我國產業及勞工的傷害。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財