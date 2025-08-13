降低關稅衝擊 商總籲按產業別組「國家隊」找替代市場

商總呼籲政府按照產業別，以「國家隊」型態尋找替代市場。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國對我國加徵關稅的衝擊，全國商業總會（商總）呼籲政府透過政策引導，按照產業別，以「國家隊」型態尋找美國以外的多元替代市場。

針對產業支持措施，商總提出四項建議，首先是台灣作為出口導向經濟體，面對美國關稅衝擊，建議應以產業別為區分，在政府政策引導下，以「國家隊」的形式「打團體戰」。由政府部門、產業公協會為引領，透過政府的政策資源挹注，除美國市場外，積極尋找多元替代市場，全力填補美國對等關稅下所產生的訂單缺口。

商總建議，政府應擴大舉辦大型的國際產業展覽會議，彰顯會展效益，強化歐洲、東南亞等市場的鏈結。透過政策補貼，吸引「潛在買家」來台採購台灣優質精品，一方面降低國際客戶與本地業者的溝通與交易成本，並鼓勵國際買家對接產業國家隊；另一方面則可以活絡內需產業、促進觀光周邊產業。

匯率方面，商總表示，穩定的貨幣政策，對內可以維持國內社會經濟與物價波動，對外貿易依存度高的台灣而言，匯率過度振盪，不利國家整體經濟發展。過去幾個月，出口外銷業者同時面對匯率及關稅壓力，生存空間被嚴重擠壓，產業界期盼穩定的匯率，唯有更周全、更穩健的貨幣政策及匯率，才能成為業者面對關稅衝擊的緩衝。

勞工方面，商總表示，企業因受美國關稅衝擊，政府雖著手提供企業的補貼輔導措施外，繼之影響的是勞工減班、減薪、裁員失業等狀態，恐擴大成為社會安全網的問題，建議政府應比照疫情期間或重大災害的規格，提出協助企業及勞工之因應方案及相關補貼措施，以確保業者和勞工生計。

商總表示，充分理解談判團隊的努力，誠摯盼望後續談判能有所突破，盡可能降低對我國產業及勞工的傷害。

