財經 > 證券產業

焦點股》台玻：大戶出手 高檔震盪

2025/08/13 11:10

大戶出手單筆買進1.9萬張，台玻衝上漲停。（擷取自奇摩股市）大戶出手單筆買進1.9萬張，台玻衝上漲停。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕玻璃股台玻（1802）近日受惠玻纖布需求大增，再加上平板玻璃業務受惠建築產業政策加持，雙利多挹注下股價連日飆漲，就在市場關注今日是否還能亮燈漲停之際，台玻股價越走越高，10:14分出現單筆買單1.91萬張，隨即衝上漲停29.85元，截至10:32分為止，漲停委買張數超過6萬張，成交量超過19.5萬張，不少下車的投資人大喊「太扯了」!

台玻6月底股價還在16元，7月底來到23.9元，今日來到29.85元，相較於6月底的股價，目前已飆漲超過八成以上，而台玻日前公告今年上半年財報、稅後虧損12.37億元、每股虧損0.43元，然無懼台玻營運虧損，外資與主力雙雙力挺，昨日外資買超3.3萬張、主力買超4.58萬張。

法人分析，目前市場就是炒作有題材的股票，與基本面關係不大，由於台玻近期持續爆量，投資人若想跟風得留意風險，更須關注外資與主力動態。

