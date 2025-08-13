Google Chrome變天？AI搜尋新創Perplexity開1兆天價收購

AI搜尋新創Perplexity開1兆天價，收購Google Chrome。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕Google Chrome變天？人工智慧搜尋公司Perplexity擬砸345億美元（約新台幣1.03兆元）收購Google 瀏覽器，這是Google搜尋挑戰者的意外舉動，旨在顛覆人們在線上尋找資訊的方式。

Perplexity發言人德懷爾（Jesse Dwyer）向CNN證實了該報價的細節。

CNN報導指出，Google此次收購正值等待法院裁決之際。去年，1項具有里程碑意義的裁決，認定這家網路巨頭的搜尋業務違反了美國反壟斷法。美國司法部已提議Google出售其Chrome瀏覽器作為補救措施。

Google已承諾將對裁決提出上訴，並稱分柝Chrome 的想法是1項“史無前例的提議”，將損害消費者利益和安全。Google拒絕就 Perplexity 的收購要約向CNN置評。

Perplexity表示，如果收購Chrome，它將維持用戶當前的瀏覽偏好，包括將Google作為預設搜尋引擎。

據德懷爾稱，Google還將承諾在未來100個月內「持續提供並支持」Chrome，並在未來24個月內向Chromium投資30億美元（約新台幣898.5億元）。 Chromium是Google的開源底層技術，其他科技公司（包括微軟和Perplexity）可以使用該技術建立自己的瀏覽器。

德懷爾表示，Perplexity 提出這項提議是因為它「相信開放網路」。

