恆大下市倒數 中國房地產持續低迷

2025/08/13 12:38

中國恆大即將下市之際，中國房地產業持續低迷。（路透資料照）中國恆大即將下市之際，中國房地產業持續低迷。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在歷經股票停牌長達1年半後，中國恆大即將在8月25日從香港證券交易所下市，在中國房地產陷入癱瘓的第4年，低迷的房市持續拖累中國經濟。儘管中國政府推出刺激措施，但今年房地產銷售仍然不振，分析師預估，最快可能要等到2026年中後才會復甦。

《彭博》報導，恆大過去曾是中國銷售額最大的房地產開發商，在上市近16年、停牌約1年半後，即將於本月25日下市。

在對恆大資產負債表和公司實體網路進行1年多的仔細審查後，清算人員認定，恆大完成全面重組的可能性「遙不可及」。經清查後發現，恆大目前的債務負擔約3500億港元（約新台幣1.34兆元），遠高於先前公佈的金額，因此黯然下市。

恆大過去曾是中國房地產業興盛的象徵，巔峰時期市值曾超過500億美元（約新台幣1.5兆元），於2021年12月首度出現美元債券違約。隨著恆大的倒閉，凸顯了市場的脆弱性，加上消費者信心下滑、供應過剩以及債務不斷增加等問題，阻礙了中國房地產市場的復甦。

中國光大證券國際（Everbright Securities International）策略師伍禮賢（Kenny Ng）表示，這對於中國房地產業是一個極具象徵意義的時刻。恆大宣佈下市可能會給仍在交易的營建類股帶來更大的壓力，這對於投資人來說是一個教訓，提醒他們在盈利成長過快時，要花更多時間了解公司業務，並研究政策變化。

儘管中國政府以推出刺激措施，今年的房地產銷售依然低迷，包括瑞銀集團（UBS）在內的分析師進一步調整預期，預估中國房地產要等到2026年中後期可能才會復甦。中國房產信息集團（CRIC）數據顯示，100家最大開發商的新屋銷售已連續2個月下跌超過20％。

隨著房地產市場持續低迷，要求進一步推出政策支持市場的呼聲也愈來愈高，儘管如此，中國經濟在美國關稅面前表現意外良好後，中國共產黨政治局上（7）月並沒有增加房地產刺激措施。

