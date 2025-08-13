晴時多雲

水湳經貿6、8地號招商 底價94億搶建百貨、國際飯店

2025/08/13 10:31

台中市水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」公開招商，基地西側為台中國際會展中心，未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店。（經發局提供）台中市水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」公開招商，基地西側為台中國際會展中心，未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店。（經發局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕備受矚目的台中市水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」，已經公開招商，台中國際會展中心年底開幕倒數計時，市府計畫引進大型零售及旅館商業設施，支援會展中心消費住宿機能，經發局表示，國內百貨兩大龍頭新光三越、遠東百貨，以及新光人壽、國泰人壽等「大咖」，在日前舉行的招商說明會都到場，展現投資意願。

西屯區經貿段6、8 地號位於台中最具話題性的水湳經貿園區北側，合計占地約3.86 公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，採設定地上權70 年方式招商；除可開發旅館、複合式商場外，更透過都市計畫通盤檢討，增列商辦等多元用途，進一步提升開發彈性與誘因。

由於此案開發量體龐大，去年6月首度開標時因無人投標而宣告流標，這次市府捲土重來，特別設計讓投資人可合併整體開發，底價94億元，6地號也可單獨開發，底價48.42億元，也提高投資誘因。

市政府初估，兩塊土地合併開發總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈。」

台中經濟發展局長張峯源表示，招商基地位在園區北側核心區位，基地西側即為中台灣最大的國際級會展展館台中國際會展中心，未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能，串接大量國內外買主、觀展及轉運人潮，打造區域型旗艦商業地標。

