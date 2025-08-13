晴時多雲

焦點股》和椿：預告揮軍自動化展 飆出歷史新天價

2025/08/13 09:46

和椿指出，此次揮軍台北自動化設備展，展品包括人形機器人以及可自主變形組裝的一站式商務管家。（和椿提供）和椿指出，此次揮軍台北自動化設備展，展品包括人形機器人以及可自主變形組裝的一站式商務管家。（和椿提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人概念股和椿（6215）無懼列入注意股名單，受惠於自動化設備展本月20日開展在即，激勵買盤士氣大振，和椿今日股價先行、跳空開高，截至上午9時23分暫報漲停價156.5元，創下歷史新天價，成交量6557張、漲停委買張數超過4700張。外資昨買超2923張。

當「缺工」成為台灣的產業結構性挑戰，企業急需更具前瞻性、可執行性的解決方案，深耕自動化設備與零組件45年的和椿科技，憑藉多年實務導入經驗與系統整合能力，已將多款智慧機器人應用於物流倉儲、飯店零售、智慧製造等場域中，包括人形機器人以及可自主變形組裝的一站式商務管家。

和椿指出，此次揮軍台北自動化設備展，三大亮點包括人形機器人實機登場，展示工業與商業場景下的應用實例，深入解析雙足人形機器人才是人類社會的最佳解決方案；以及一站式商務管家首度亮相，透過多形態切換能力，可靈活執行巡檢、配送、空氣淨化與資源回收等任務模組；還有智慧無人物流場景再進化，藉由頂升、牽引與無人堆高機等多樣搬運機器人，結合全流程自動化串接理貨、出貨與跨倉搬運，打造穩定、安全的智慧物流環境。

